Canlı Hayvan Borsasında silahlar patladı! Yaralılar var

Canlı Hayvan Borsasında silahlar patladı! Yaralılar var

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Siirt, Kavga, Silahlı Saldırı, Yaralı, Haber
3. Sayfa Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Siirt Canlı Hayvan Borsasında taraflar arasındaki ticari anlaşmazlıktan dolayı silahlı ve sopalı kavga çıktı. Meydana gelen olayda 2’si ağır, 5 kişi yaralandı.

Canlı hayvan borsasında iki grup arasında ticari anlaşmazlıktan dolayı sözlü tartışma meydana geldi. Taraflar arasında büyüyen tartışma, silahlı kavgaya dönüştü. Olayda N.B. (36), A.B. (50), S.B. (52), V.B. (28) ve F. A. (73) yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edilirken, yaralılar sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.

