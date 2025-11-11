Canlı Hayvan Borsasında silahlar patladı! Yaralılar var

Canlı hayvan borsasında iki grup arasında ticari anlaşmazlıktan dolayı sözlü tartışma meydana geldi. Taraflar arasında büyüyen tartışma, silahlı kavgaya dönüştü. Olayda N.B. (36), A.B. (50), S.B. (52), V.B. (28) ve F. A. (73) yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edilirken, yaralılar sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.