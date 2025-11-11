İstanbul'da ekipler alarma geçti! Tahta kurusu 7 kişiyi hastanelik etti

Selahaddin Eyyubi Mahallesi’nde bulunan 5 katlı bir apartmanda yaşayan yabancı uyruklu bir kişi, evindeki tahta kurularından kurtulmak için yüksek dozda ilaç kullandı. Ancak yoğun kimyasal kokusu kısa sürede binanın geneline yayıldı.

ÇOK SAYIDA KİŞİ ETKİLENDİ

Kokudan etkilenen bina sakinlerinden bazıları fenalaşırken, ihbar üzerine olay yerine AFAD, UMKE, zabıta, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, zehirlenen 4 kişiye olay yerinde müdahale ederken, durumu daha ağır olan 3 kişi ambulansla hastaneye kaldırıldı.

İNSANLAR TAHLİYE EDİLDİ, APARTMAN MÜHÜRLENDİ

Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alarak sokağı şeritlerle kapattı. Binadaki tüm sakinler tedbir amacıyla tahliye edildi. Esenyurt Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri ise zehirlenme riskine karşı apartmanı mühürledi.

Olayla ilgili polis ekiplerinin incelemesi sürüyor.