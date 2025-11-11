Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
İstanbul'da ekipler alarma geçti! Tahta kurusu 7 kişiyi hastanelik etti

İstanbul’un Esenyurt ilçesinde bir binada meydana gelen olay ekipleri alarma geçirdi. Tahta kurusundan kurtulmak isteyen şahıs kazara tüm binayı zehirledi. 7 kişi hastanelik oldu.

Selahaddin Eyyubi Mahallesi’nde bulunan 5 katlı bir apartmanda yaşayan yabancı uyruklu bir kişi, evindeki tahta kurularından kurtulmak için yüksek dozda ilaç kullandı. Ancak yoğun kimyasal kokusu kısa sürede binanın geneline yayıldı.

ÇOK SAYIDA KİŞİ ETKİLENDİ

Kokudan etkilenen bina sakinlerinden bazıları fenalaşırken, ihbar üzerine olay yerine AFAD, UMKE, zabıta, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, zehirlenen 4 kişiye olay yerinde müdahale ederken, durumu daha ağır olan 3 kişi ambulansla hastaneye kaldırıldı.

İNSANLAR TAHLİYE EDİLDİ, APARTMAN MÜHÜRLENDİ

Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alarak sokağı şeritlerle kapattı. Binadaki tüm sakinler tedbir amacıyla tahliye edildi. Esenyurt Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri ise zehirlenme riskine karşı apartmanı mühürledi.

Olayla ilgili polis ekiplerinin incelemesi sürüyor.

