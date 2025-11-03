Kantinden alıp yedikleri döner hastanelik etti! Tekirdağ'da 11 öğrencide zehirlenme şüphesi

Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde bulunan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde kantinden döner ve ayran tüketen 11 öğrenci, zehirlenme şüphebiyle hastaneye kaldırıldı.

Olay, Kapaklı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, okul kantininden döner ve ayran alan öğrenciler, kısa süre sonra karın ağrısı, mide bulantısı ve halsizlik şikayetleri yaşamaya başladı.

Durumu fark eden öğretmenler ve okul idaresi, hemen sağlık ekiplerine haber verdi. Zehirlenme belirtisi gösteren 11 öğrenci hastaneye kaldırıldı.

ÖĞRENCİLERİN SAĞLIK DURUMU NETLEŞTİ

Hastanede tedavi altına alınan öğrencilerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

İNCELEME BAŞLATILDI

İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü görevlileri tarafından okul kantininde satılan dönerle ilgili inceleme başlatıldığı bildirildi.