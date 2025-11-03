Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Sağlık > Kantinden alıp yedikleri döner hastanelik etti! Tekirdağ'da 11 öğrencide zehirlenme şüphesi

Kantinden alıp yedikleri döner hastanelik etti! Tekirdağ'da 11 öğrencide zehirlenme şüphesi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Kantinden alıp yedikleri döner hastanelik etti! Tekirdağ&#039;da 11 öğrencide zehirlenme şüphesi
Tekirdag, Zehirlenme, Döner, Ayran, Haber
Sağlık Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Tekirdağ'da okul kantininden döner ve ayran tüketen 11 öğrenci hastanelik oldu. Kapaklı ilçesinde bulunan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde kantinden döner ve ayran alan öğrenciler karın ağrısı, mide bulantısı ve halsizlik şikayetleri sonucu hastaneye kaldırıldı.

Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde bulunan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde kantinden döner ve ayran tüketen 11 öğrenci, zehirlenme şüphebiyle hastaneye kaldırıldı.

Olay, Kapaklı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, okul kantininden döner ve ayran alan öğrenciler, kısa süre sonra karın ağrısı, mide bulantısı ve halsizlik şikayetleri yaşamaya başladı.

Durumu fark eden öğretmenler ve okul idaresi, hemen sağlık ekiplerine haber verdi. Zehirlenme belirtisi gösteren 11 öğrenci hastaneye kaldırıldı.

Kantinden alıp yedikleri döner hastanelik etti! Tekirdağ'da 11 öğrencide zehirlenme şüphesi - 1. Resim

ÖĞRENCİLERİN SAĞLIK DURUMU NETLEŞTİ

Hastanede tedavi altına alınan öğrencilerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

İNCELEME BAŞLATILDI 

İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü görevlileri tarafından okul kantininde satılan dönerle ilgili inceleme başlatıldığı bildirildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

İsrail ordusu Suriye'nin köylerine girdi! Kuneytra'da sınır ihlalleri durulmuyor
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Hastalara umut ışığı olacak! 20 yıllık çalışma ortaya koydu: Kalp kendini iyileştirebilir - SağlıkHastalara umut ışığı: Kalp kendini iyileştirebilirAnnesi, sol kolunu kullanamadığını fark etti: Doktorlar önemsemedi! Acı gerçek testlerde ortaya çıktı - SağlıkAnnesi, sol kolunu kullanamadığını fark etti: Acı gerçek testlerde ortaya çıktıDil ve mide yanması derdine son! Yemeğin acılığını önceden ölçebilecek yapay dil üretildi - SağlıkDil yanması derdine son! Yemeğin acılığını önceden ölçmek artık mümkünUzmanlardan lösemi uyarısı! Bu belirtilere dikkat: İştahsızlık, oyun isteğinde azalma, gece terlemeleri... - Sağlıkİştahsızlık, oyun isteğinde azalma, gece terlemeleri! Uzmanlardan lösemi uyarısıEn ölümcül kanser türü Türkiye'yi sarıyor! Belirtileri çok basit, uzmanlar uyarıyor - SağlıkEn ölümcül kanser türü Türkiye'yi sarıyor!Uzmanı uyardı! Bir ayağınız diğerinden büyükse dikkat - SağlıkUzmanı uyardı! Bir ayağınız diğerinden büyükse dikkat
Sonraki Haber Yükleniyor...