Annesi, sol kolunu kullanamadığını fark etti: Doktorlar önemsemedi! Acı gerçek testlerde ortaya çıktı

İskoçya’nın Angus bölgesine bağlı Brechin kentinde yaşayan Teresa Craigie, oğlu Jordy Arthur’un henüz 10 aylıkken sol elini kullanmakta zorlandığını fark etti. İlk muayenelerde doktorlar bu durumu 'gelişimsel bir gecikme' olarak değerlendirerek önemli olmadığını söyledi.

BEYNİNDE TÜMÖR TESPİT EDİLDİ

Buradan başka bir hastaneye götürülen Jordy’nin beyninde bir gliom, yani iyi huylu bir tümör tespit edildi. Teşhisten dört gün sonra, tümörün yüzde 90’ı ameliyatla alındı. Kalan kısmın küçülmesi için kemoterapi uygulandı.

"ANNELİK İÇGÜDÜSÜYLE HAREKET ETTİM"

Oğlunun sol kolunu kullanamadığını fark eden annesi, bir şeylerin yolunda gitmediğini hissettiğini söyleyerek şu ifadelerde bulundu:

"İlk başta bunun sadece gelişimsel bir gecikme olabileceğini söylediler, bu yüzden paniklemedik. Ama zaman geçtikçe Jordy çok huzursuzlaştı ve çökmeye başladı. Bir şeylerin yolunda gitmediğini biliyordum. Annelik içgüdüsüyle hareket ettim ve testler için ısrar ettim."

"O AN SADECE DUA EDEBİLDİK"

Ameliyat sürecini 'hayatının en zor anı' olarak nitelendiren kadın, "Bebeğinizin beynine yapılacak bir ameliyat için imza atmak çok korkutucu. Jordy yedi saatten fazla ameliyathanedeydi. O an sadece dua edebildik." ifadelerinde bulundu.

TEMEL MOTOR BECERİLERİNİ YENİDEN ÖĞRENDİ

İlk belirtileri Mart 2023’te görülen bebek, aynı yılın mayıs ayında hastaneye yatırıldı. Ameliyat sonrası bir süre yürüyemeyen çocuk, temel motor becerilerini yeniden öğrenmek zorunda kaldı. Ayrıca geçirdiği sinir felci nedeniyle sağ gözünü bir daha açamadı.

Bu süreçte oğlunun pes etmediğini vurgulayan annesi, "Onu yeniden emeklemeye, yürümeye çalışırken izlemek çok zordu. Ama asla pes etmedi," dedi.

"Bu süreç bize beyin tümörü araştırmalarının ne kadar az finanse edildiğini gösterdi." diyen anne, Jordy’nin hikayesini paylaşarak, çocukların hayatını değiştirebilecek araştırmalara daha fazla destek olunmasını umuyoruz." ifadelerinde bulundu.

2025'te 3 yaşına giren çocuğun sağlık durumunun stabil olduğu belirtildi.