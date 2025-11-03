ChatGPT'de yeni dönem! Artık bu konularda tavsiye veremeyecek

Yeni politikaya göre ChatGPT, artık bir ‘danışman değil’, bilgiye erişimi kolaylaştıran bir ‘öğretim aracı’ olarak tanımlanıyor. Büyük teknoloji şirketleri, muhtemel hukuki sorumluluk ve dava risklerini gerekçe göstererek modelin sınırlarını daralttı.

SAĞLIK , HUKUK VE FİNANS ALANLARINDA TAVSİYE VEREMEYECEK

Yeni kurallar, ChatGPT’nin ilaç ismi ya da dozajı paylaşamayacağını, dava dilekçesi hazırlayamayacağını ve yatırım tavsiyesi veremeyeceğini açıkça belirtiyor. Bu adım, yapay zekânın yanlış yönlendirme ihtimaline dikkat çeken uzmanların uzun süredir dile getirdiği endişeleri karşılıyor.

Örneğin, bir kullanıcının 'göğsümde şişlik var' gibi bir belirti paylaşması durumunda modelin 'kanser ihtimalinden söz etmesi', ancak bunun 'zararsız bir lipom' gibi zararsız bir durum çıkması, bu riskin en somut örneklerinden biri olarak gösteriliyor.

OpenAI’nin aldığı önlemler yalnızca sağlık alanıyla sınırlı değil. Şirket, ChatGPT’nin psikolojik destek veya terapi amacıyla kullanılmasının da ‘etik ve güvenlik açısından sakıncalı’ olduğunu vurguluyor.

PROFESYONEL DANIŞMANLIK İÇİN UYGUN DEĞİL

Modelin insan davranışlarını okuyamaması, empati kuramaması ve hukuki sorumluluk taşımaması, onu profesyonel danışmanlık için uygun olmaktan çıkarıyor. Benzer şekilde, kişisel gelir, borç veya yatırım riskini analiz edemediği için mali danışmanlık yapması da yasaklandı.

Uzmanlar ayrıca kullanıcıların gelir, kimlik veya banka bilgilerini paylaşmasının veri güvenliği açısından ciddi riskler doğurabileceği uyarısında bulunuyor.

"DANIŞMAN DEĞİL"

Getirilen kısıtlamalar, ChatGPT’nin rolünü yeniden tanımlıyor. Model artık uzmanların yerini alan bir 'danışman değil'; bilgiyi sadeleştirip kullanıcıya aktaran ‘bir yardımcı’ konumunda.

Uzmanlara göre, bu değişiklik teknolojinin 'insan uzmanlığının yerine geçemeyeceği' gerçeğini resmen kabul etmek anlamına geliyor.