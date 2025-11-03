Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Teknoloji > ChatGPT'de yeni dönem! Artık bu konularda tavsiye veremeyecek

ChatGPT'de yeni dönem! Artık bu konularda tavsiye veremeyecek

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
ChatGPT&#039;de yeni dönem! Artık bu konularda tavsiye veremeyecek
Yapay Zeka, ChatGPT, Danışmanlık, Sınırlama, Güvenlik, Haber
Teknoloji Haberleri  / Türkiye Gazetesi

OpenAI, yapay zekâ destekli sohbet uygulaması ChatGPT için yeni kullanım kuralları yayımladı. 29 Ekim itibarıyla yürürlüğe giren düzenlemelerle birlikte kullanıcılar artık platformdan tıbbi, hukuki veya finansal konularda doğrudan tavsiye alamayacak. 

Yeni politikaya göre ChatGPT, artık bir ‘danışman değil’, bilgiye erişimi kolaylaştıran bir ‘öğretim aracı’ olarak tanımlanıyor. Büyük teknoloji şirketleri, muhtemel hukuki sorumluluk ve dava risklerini gerekçe göstererek modelin sınırlarını daralttı. 

SAĞLIK , HUKUK VE FİNANS ALANLARINDA TAVSİYE VEREMEYECEK

Yeni kurallar, ChatGPT’nin ilaç ismi ya da dozajı paylaşamayacağını, dava dilekçesi hazırlayamayacağını ve yatırım tavsiyesi veremeyeceğini açıkça belirtiyor. Bu adım, yapay zekânın yanlış yönlendirme ihtimaline dikkat çeken uzmanların uzun süredir dile getirdiği endişeleri karşılıyor.

ChatGPT'de yeni dönem! Artık bu konularda tavsiye veremeyecek - 1. Resim

Örneğin, bir kullanıcının 'göğsümde şişlik var' gibi bir belirti paylaşması durumunda modelin 'kanser ihtimalinden söz etmesi', ancak bunun 'zararsız bir lipom' gibi zararsız bir durum çıkması, bu riskin en somut örneklerinden biri olarak gösteriliyor.

OpenAI’nin aldığı önlemler yalnızca sağlık alanıyla sınırlı değil. Şirket, ChatGPT’nin psikolojik destek veya terapi amacıyla kullanılmasının da ‘etik ve güvenlik açısından sakıncalı’ olduğunu vurguluyor.

PROFESYONEL DANIŞMANLIK İÇİN UYGUN DEĞİL

Modelin insan davranışlarını okuyamaması, empati kuramaması ve hukuki sorumluluk taşımaması, onu profesyonel danışmanlık için uygun olmaktan çıkarıyor. Benzer şekilde, kişisel gelir, borç veya yatırım riskini analiz edemediği için mali danışmanlık yapması da yasaklandı.

Uzmanlar ayrıca kullanıcıların gelir, kimlik veya banka bilgilerini paylaşmasının veri güvenliği açısından ciddi riskler doğurabileceği uyarısında bulunuyor.

ChatGPT'de yeni dönem! Artık bu konularda tavsiye veremeyecek - 2. Resim

"DANIŞMAN DEĞİL"

Getirilen kısıtlamalar, ChatGPT’nin rolünü yeniden tanımlıyor. Model artık uzmanların yerini alan bir 'danışman değil'; bilgiyi sadeleştirip kullanıcıya aktaran ‘bir yardımcı’ konumunda.

ChatGPT'de yeni dönem! Artık bu konularda tavsiye veremeyecek - 3. Resim

Uzmanlara göre, bu değişiklik teknolojinin 'insan uzmanlığının yerine geçemeyeceği' gerçeğini resmen kabul etmek anlamına geliyor.

Kaynak: Türkiye Gazetesi
Cezaevinden çıkıp peşine düşmüş! Nermin'i sokak ortasında katledip intihar etti
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Adli tıpta yapay zekâ dönemi! 2026'da başlıyor - TeknolojiAdli tıpta yapay zekâ dönemi!Günlük 7 saat! Ekran bağımlılığı korkutuyor - TeknolojiGünlük 7 saat! Ekran bağımlılığı korkutuyorYıllar önce geri çekilmişti! Motorola Türkiye’ye geri dönüyor - TeknolojiTarihi marka Türkiye’ye geri dönüyor!Dördü birden yarın uzaya fırlatılacak! Türkiye birçok alanda TAURUS'un verilerini kullanılacak! - TeknolojiDördü birden yarın uzaya fırlatılacak!Bir döneme damga vurmuştu! Motorola tekrar Türkiye'ye dönüyor - TeknolojiEfsane marka yeniden Türkiye'ye dönüyorLisans süreci krize dönüştü! Disney kanalları YouTube TV’den kaldırılıyor - TeknolojiLisans süreci krize dönüştü! Disney kanalları YouTube TV’den kaldırılıyor
Sonraki Haber Yükleniyor...