Dil ve mide yanması derdine son! Yemeğin acılığını önceden ölçebilecek yapay dil üretildi

Dil ve mide yanması derdine son! Yemeğin acılığını önceden ölçebilecek yapay dil üretildi

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Dil ve mide yanması derdine son! Yemeğin acılığını önceden ölçebilecek yapay dil üretildi
Sağlık Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Çinli araştırmacılar, yiyeceklerin baharat seviyesini insan algısına yakın hassasiyetle ölçebilen bir 'yapay dil' geliştirdi. Bu yenilik sayesinde, bir yemeğin 'hafif acı' mı yoksa 'nefes kesen derecede acı' mı olduğunu önceden tespit etmek mümkün hale geldi.

Şanghay Teknoloji Enstitüsü’nden Weijun Deng liderliğindeki ekip, geliştirdikleri şeffaf, kare biçimli prototipin, acı biberlere baharatlı tadını veren kapsaisin adlı bileşiği tespit edebildiğini açıkladı. Prototip ayrıca karabiber, sarımsak ve zencefil gibi baharatlarda bulunan 'batma, karıncalanma veya yanma hissine yol açan bileşikleri' de algılayabiliyor.

Deng, yaptığı açıklamada, "Esnek yapay dilimiz, taşınabilir tat izleme cihazları için baharatlı hissi tahmin etmede büyük bir potansiyele sahip" dedi.

Dil ve mide yanması derdine son! Yemeğin acılığını önceden ölçebilecek yapay dil üretildi - 1. Resim

Bilindiği üzere, baharatlı yiyeceklerdeki kapsaisin molekülleri sütten gelen kazein proteinleriyle etkileşime girerek etkisini azaltıyor. Ekip de yapay dili tasarlarken 'süt içmenin acıyı kestiği' olgusundan ilham aldığını belirtiyor.

Bundan yola çıkan araştırmacılar, elektrokimyasal jel malzeme kullanarak ince bir film oluşturdu ve içine yağsız süt tozu formunda kazein ekledi. Baharatlı bileşikler bu 'dil'e temas ettiğinde, yüzeyden geçen 'elektrik akımının azaldığı' gözlemlendi.

Dil ve mide yanması derdine son! Yemeğin acılığını önceden ölçebilecek yapay dil üretildi - 2. Resim

ÖLÇÜMLER BÜYÜK ORANDA ÖRTÜŞTÜ

Araştırmacılar, cihazı sekiz farklı biber türü ve sekiz baharatlı yiyecek üzerinde test etti. Aynı ürünler, profesyonel bir tadım paneli tarafından da değerlendirildi. Sonuçta, yapay dilin ölçümleriyle insan tadımcıların puanlarının 'büyük oranda örtüştüğü' belirlendi.

ACI GIDALAR ARTIK TAT ALMA DUYUSUNU RİSKE ATMIYOR

Bilim insanları, cihazın gıdaların acılık seviyesini 'tat alma duyusunu riske atmadan' ölçmek için kullanılabileceğini belirtiyor. Araştırma, ACS Sensors dergisinde yayımlanırken, uzmanlara göre bu tür teknolojiler gelecekte insansı robotlarda, tat alma duyusunu kaybetmiş hastalarda kullanılacak.

