Sağlık Bakanlığı liste çıkaracak! İklime duyarlı hastalıklar için eylem planı

Sağlık Bakanlığı liste çıkaracak! İklime duyarlı hastalıklar için eylem planı

Güncelleme:
Sağlık Haberleri  / Anadolu Ajansı

Sağlık Bakanlığı, iklim değişikliğinin halk sağlığı üzerindeki etkilerine karşı eylem planı hazırlayacak. Kanser ve kalp hastalıkları taramaları yaygınlaştırılacak, birinci basamakta tarama merkezleri güçlendirilecek ve sağlık çalışanlarına kronik hastalık eğitimi verilecek.

Sağlık Bakanlığınca, halk sağlığını iklim değişikliğinin olumsuz etkilerinden korumak maksadıyla eylem planı hazırlanacak. İklime duyarlı hastalık listesinin hazırlanması için “İklim Değişikliği ve Sağlık Bilimsel Danışma Kurulu” kurulacak.

Kanser tarama programları da dâhil olmak üzere çeşitlendirilmiş tarama programları yaygınlaştırılacak, erken teşhis oranları artırılacak.

TARAMA MERKEZİ SAYISI ARTACAK

Birinci basamak sağlık tesisleri bünyesinde kanser tarama merkezlerinin sayıları artırılacak, mevcut merkezlerin ise altyapıları güçlendirilecek. Sağlık Bakanlığı tarafından gelecek yıl, tüm sağlık kuruluşlarını kapsayacak şekilde ulusal düzeyde kritik konjenital kalp hastalıkları tarama programı da başlatılacak.

Aile hekimlerine ve aile sağlığı çalışanlarına kronik hastalıklar, kronik hastalık risk faktörleri hakkında eğitim verilecek.

