Aspirin kolon kanserinin tekrarlama ihtimalini azaltıyor

ZİYNETİ KOCABIYIK - İsveç’in Stockholm kentindeki Karolinska Enstitüsünde yapılan bir klinik araştırma düşük doz aspirinin, tümörleri belirli bir genetik mutasyon taşıyan hastalarda kolon ve rektum kanserinin tekrarlama riskini yarı yarıya azalttığını ortaya koydu.

YÜZDE 60 ORANINDA AZALTIYOR

Yakın zamanda New England Journal of Medicine’de yayınlanan araştırmaya göre günlük sadece 160 miligram aspirinin (standart bir yetişkin tabletinin yaklaşık yarısı) kolorektal kanser hastalarının yaklaşık üçte birini etkileyen PI3K geninde mutasyon taşıyan hastalarda kanser tekrarını yaklaşık yüzde 60 oranında azalttığı görüldü.