İsveç'te solucan arayan balıkçı, define buldu: Topraktan Orta Çağ'a ait 20.000 sikke çıkardı

İsveç'te bölge idari kurulundan yapılan açıklamaya göre, şanslı bir balıkçı, Stockholm Bölgesi’nde yem ararken altınlarla dolu define keşfetti. Define koleksiyonundaki bazı sikkelerde 1173-1195 yıllarında İsveç’i yöneten Kral Knut Eriksson’un adının yer aldığı belirlendi. Kazanın, İsveç’te şimdiye kadar bulunan Orta Çağ’dan kalma en büyük gümüş hazinelerinden biri olduğu belirtildi.

Independent haberine göre; Stockholm Bölge yetkilileri, balıkçının yazlık evinin yakınında bulunduğu ve süslü madeni paralarla gösterişli mücevherlerden oluşan buluntuyu, yaklaşık 6 kilogram ağırlığında, “alışılmadık derecede büyük ve iyi korunmuş” bir hazin olarak nitelendirdi. Süslü parçaların olağanüstü iyi durumda olduğu görülüyor ancak uzmanlar, metal koruyucunun bozulduğu belirtiliyor. Arkeologlar, koleksiyonu inceleyip parçaların tarihlerini tespit etmek için çalışmalarını sürdürüyor.

Stockholm İl İdare Kurulu’ndan antikacı Sofia Andersson, keşfi “İsveç’te şimdiye kadar bulunan erken Orta Çağ dönemine ait en büyük gümüş hazinelerinden biri” olarak değerlendirdi. Andersson, “Henüz tam olarak kaç adet sikke bulunduğu bilinmiyor ancak 20.000 civarında olduğunu söyleyebiliriz" dedi.

1170'Lİ YILLARA AİT SİKKELER MEVCUT

“Nesnelerin çoğu iyi korunmuş, ancak ne yazık ki onları barındıran bakır kazan zarar gördü” ifadelerini kullanan Andersson, bazı sikkelerde 1173-1195 yıllarında İsveç’i yöneten Kral Knut Eriksson’un adının yer aldığını belirtti. Eriksson, İsveç para sistemini düzenlemesi ve Stockholm’ün bulunduğu yere bir kale inşa ettirmesiyle tanınıyor. Diğer sikkelerde ise kilise figürleri ve bir piskopos resmi bulunuyor, bunların Orta Çağ dönemi din adamları adına basıldığı düşünülüyor.

Açıklamada, “Orta Çağ boyunca Avrupa’nın bazı bölgelerinde piskopos adına basılan sözde piskopos paraları vardı. Hazinede, sağ elinde asa tutan bir piskopos tasvirli birkaç sikke de bulunuyor.” ifadelerine yer verildi. İlçe İdari Kurulu ayrıca bulguyu İsveç Ulusal Miras Kurulu’na bildirecek. Kurul, hazinenin devlete alınıp alınmayacağına ve bulucuya tazminat ödenip ödenmeyeceğine karar verecek.

DEFİNE BULAN HERKES, TESLİM ETMEK ZORUNDA

Bulucu hazineleri teslim ederek “tam da doğru olanı yapmış oldu.” Kültür Çevre Yasası uyarınca, gümüşten yapılmış antik bir eşya veya define bulan herkes, ödeme karşılığında bunları devlete sunmakla yükümlü bulunuyor.