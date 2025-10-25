Botoksun yeni etkileri ortaya çıktı! Güzelliğin zehri, gençliğin ilacı oldu

ZİYNETİ KOCABIYIK - Bugüne kadar “kırışıklık giderici” olarak bilinen ve milyonlarca kişinin kullandığı botoksun aynı zamanda bir gençlik aşısı gibi hareket ettiği ortaya çıktı.

Kolombiya Üniversitesinin plastik cerrahi alanında yayımlanan çığır açıcı araştırmasına göre, botoks cildin kendi kendini yenileme gücünü harekete geçiriyor. Araştırmada, botoks uygulanan bölgelerde damar çapı iki katına çıktığı, kan akışının beş kat hızlandığı, hatta yeni kılcal damarlar oluştuğu gösterildi.

"KOLAJEN ÜRETİMİNİ TETİKLEYEBİLİR"

Bu sonuçların tıp dünyasında yeni kapılar açtığını belirten medikal estetik uzmanı Dr. İbrahim Ersoy, “Artık botoksu yalnızca yüz mimiklerini gevşetmek için değil, dolaşımı zayıf olan bölgelerde iyileşmeyi hızlandırmak ve cildin beslenmesini artırmak için de kullanıyoruz. Yeni ortaya çıkan bilgiler kasları sabitleyerek kırışıklıkları gideren bu maddenin hücrelerin yeniden canlanmasına da yardımcı olduğunu ortaya koydu. Bu biyolojik etkiler, hücresel metabolizmayı artırarak kolajen üretimini ve yenilenmeyi tetikleyebilir” dedi.

Her yıl yaklaşık 3 milyon ünite botoks enjeksiyonu yapılıyor. Bütün işlemlerin yüzde 85’ten fazlası kadınlara yapılıyor. Ancak son yıllarda erkeklerin ve profesyonel meslek gruplarının (yöneticiler, öğretmenler, medya ve sağlık çalışanları) ilgisi hızla artıyor. Estetik amaçlar en başta olmak üzere koltuk altı terlemesi ya da çeşitli sağlık sorunları nedeniyle kas problemi yaşayan hastalarda da tıbbi tedavi amaçlı botoks yapılabiliyor. Yeni yapılan bir çalışma, aslında bir çeşit zehir ve dünyanın en güçlü zehirlerinden biri olan botoksun estetik dışında da faydaları olduğunu ortaya çıkardı.

HÜCRESEL DÜZEYDE TEDAVİ EDİYOR

Bilimsel veriler, botoksun gelecekte yalnızca estetik değil, tedavi amaçlı kullanılabileceğini de gösteriyor.

Dr. Ersoy, botoksun yeni nesil uygulama alanları arasında şunların bulunduğunu söylüyor:

• Ameliyat öncesi cilt dokusunu güçlendirme,

• Yara iyileşmesini hızlandırma,

• Soğuk hassasiyetine bağlı dolaşım problemlerinde kanlanmayı artırma,

• Doku kaybı riski olan operasyonlarda başarı oranını yükseltme.

• Bazı araştırmalarda, botoks uygulanan cilt bölgelerinde inflamasyonun azaldığı ve yara iyileşmesinin hızlandığı da kanıtlandı.

• Damar genişlemesini sağlayarak oksijen akışını artıran botoks, özellikle kronik yara ve ülser tedavilerinde yeni umut olarak görülüyor.