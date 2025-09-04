Sahte Rus doktor yürüyüşünü bile bozdu! Antalyalı Saadettin'in botoks kabusu

Ders niteliğindeki olay Antalya'nın Alanya ilçesinde yaşandı. İlçede yaşayan ve turizm işiyle uğraşan Saadettin S., botoks yaptırmaya karar verdi. Bir arkadaşının vasıtasıyla kendisini doktor olarak tanıtan Rus uyruklu İrina K. ile irtibata geçti. Kadının merdiven altına kurduğu güzellik salonuna giden adam burada botoks ve dolgu işlemleri yaptı.

Yüzündeki simetrinin bozulduğunu ve yürürken denge kaybı yaşamaya başladığını iddia eden Saadettin S., karakola giderek İrina K. hakkında suç duyurusunda bulundu.

YAŞADIKLARINI ANLATTI

Sabah'ın haberine göre sahte doktor mağduru turizmci ifadesinde, "İrina K. isimli şahısla bir arkadaşımın tavsiyesi üzerine tanıştım. Kendisi doktor olduğunu ve botoks ile dolgu işlemleri yaptığını söyledi. Bana iletişim bilgilerini verdi. Ben de kendisine ulaştım, yaklaşık 10 Ocak 2025 tarihinde randevu aldım ve bu tarihten itibaren işlem yaptırmak üzere kendisine gittim. Yüzüme botoks işlemi uyguladı. İşlemi, doktor olduğunu düşündüğüm için yaptırdım.

Ancak botoks yüzümde tutmadı. Bu durumu kendisine söyledim ve işlemlere devam ettik fakat yine sonuç alamadık. Daha sonra, iki adet dolgu yapılması gerektiğini, bunun da 15 bin TL tutacağını söyledi.

YÜRÜYÜŞÜ BİLE BOZULDU

Ücreti kendisine peşin olarak elden verdim ve dolguyu yaptırdım. Ancak sonrasında yüzümde kabarmalar ve tümör benzeri şişlikler oluştu. Her defasında neden böyle olduğunu sorduğumda, 'Merak etmeyin, geçer' dedi. Fakat lekeler hiç geçmedi. Hatta baş dönmesi yaşadım, yanaklarım şişti, dengem bozuldu ve yürümekte zorluk çektim.

Bu işlemler karşılığında kendisinden fatura talep etmeme rağmen ısrarla vermedi. Ödemeleri hep peşin ve elden aldı. Sadece bir seferinde muayene olduğumu ispat etmek için hesabımdan kendi hesabına havale yaptım. Şahıs, evinin üst katında küçük çaplı bir hastane kurmuş. Burada özellikle yabancı uyruklu kişilere 'doktorum' diyerek işlem yapmakta. Kendisinden şikayetçi ve davacıyım" dedi.

Sosyal medyada da kendisini doktor olarak tanıtan Rus uyruklu İrina K.'nın hem ürün hem de hizmet pazarladığı ifade edildi.