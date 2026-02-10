İstanbul Emniyet Müdürü Selami Yıldız, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, İstanbul merkezli 14 ilde yapılan operasyonla sosyal medyadaki uyuşturucu ağının çökertildiğini açıkladı. Yıldız, 308 şüphelinin yakalandığını belirterek, "Bu şehirde zehir tacirlerine geçit yok" dedi.

İstanbul Emniyet Müdürü Selami Yıldız, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla Türkiye’de bir ilke imza atıldığını duyurdu. Yapay zekâ destekli analiz sistemlerinin kullanıldığı geniş çaplı operasyon kapsamında, sosyal medya ve anlık mesajlaşma platformları üzerinden uyuşturucu madde ticareti yapan şüphelilere yönelik önemli bir çalışma gerçekleştirildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın koordinesinde, İstanbul merkezli olmak üzere 14 ilde eş zamanlı düzenlenen operasyonlarda, dijital izler yapay zekâ destekli sistemlerle analiz edildi. Bu çalışmalar sonucunda uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen 305 şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürü Selami Yıldız Duyurdu: Uyuşturucu tacirlerine büyük darbe

Emniyet Müdürü Yıldız, açıklamasında kararlılık mesajı vererek şu ifadelere yer verdi:

“Bu şehirde zehir tacirlerine geçit yok. Siber Vatan’da saklanacakları bir alan yok. Bir gencimizi dahi kaybetmeye tahammülümüz yok.”

Yıldız, teknolojinin etkin kullanımıyla özellikle gençleri hedef alan suç ağlarına karşı mücadelenin kararlılıkla süreceğini vurgularken, yapay zekâ destekli sistemlerin suçla mücadelede yeni bir dönemin kapısını araladığına dikkat çekti.

