Botoks yüze yetmedi şimdi de ses tellerinde! Ses estetiği ile daha güçlü, daha genç ve daha etkileyici

ZİYNETİ KOCABIYIK - Yüz ve vücut estetiği yıllardır hayatımızdaydı ama son dönemde yepyeni bir trend yükselişte: Ses estetiği. Artık insanlar yalnızca yüzlerini ve vücutlarını değil, seslerini de gençleştirmek ve etkileyici hâle getirebilmek için estetik yaptırıyor.

İyi bir diksiyon ve etkili ses tonunun hem sosyal ilişkilerde hem de kariyerde görünmez bir güç olduğunu söyleyen Ses Konuşma ve Yutma Bozuklukları Derneği Başkanı ve Kulak Burun Boğaz Uzmanı Prof. Dr. Kürşat Yelken “Ses, bir insanın kendini ifade etme biçimidir ve aynı zamanda karakterin dışa yansıyan bir parçasıdır. İyi bir ses tonu sadece konuşmayı kolaylaştırmaz, sosyal ilişkilerde ve iş hayatında da fark oluşturur. İnsanlar, söylenenlerden çok nasıl söylendiğine dikkat eder. Bu noktada devreye giren ses estetiği, kişinin sesinin daha kalın, erkeksi ve otoriter veya daha ince ve melodik, dengeli ve estetik bir yapıya kavuşmasını sağlar. Tok ve etkileyici bir ses, güven verir, karizma katar ve hatta kariyer fırsatlarını artırır” dedi.

Ses estetiğine olan talebin son yıllarda önemli ölçüde arttığına işaret eden Prof. Dr. Yelken “Özellikle 25–45 yaş arası bireyler, seslerini daha etkili kullanmak veya daha estetik bir ses tonu elde etmek amacıyla ses estetiği uygulamalarına başvurmaktadır. Bu artış, sosyal medya ve dijital platformların etkisiyle daha fazla görünürlük kazanmak isteyenlerin ilgisini çekiyor” değerlendirmesini yaptı.

Ses estetiğinde daha çok cerrahi işlemler, ses teli dolgusu, botoks ve ses terapisi gibi yöntemlerin kullanıldığını ifade eden Prof. Dr. Yelken “Ses değişimi için sıklıkla cerrahi tedaviler uygulanmaktadır. Uygulamanın süresi, tercih edilen yönteme ve kişinin ses yapısına göre değişiklik gösterir. Cerrahi müdahaleler genellikle ortalama 30–60 dakika sürerken, ses terapisiyle yapılan estetik süreçleri birkaç hafta sürebilir. Terapiler haftada birkaç seans şeklinde ilerler ve toplam süre 1 ila 2 ay arasında değişebilir. Ses teline yapılan dolgu maddesi enjeksiyonları ses tonunda geçici süre kalınlaşmaya sebep olur. Cerrahi müdahalelele yapılan işlemler genellikle uzun vadeli kalıcı sonuçlar sunar. Ancak ses tellerine yapılan dolgu ve botoks enjeksiyonları tamamen geçicidir, yaklaşık 6-8 aylık bir sürede hiç yapılmamış gibi ses eskisine döner” dedi.

SES ESTETİĞİNİ KİMLER TALEP EDİYOR?

Daha çok 25–45 yaş arası kişilerin ama toplamda her yaş grubundan kişilerin seslerini daha etkili kullanmak veya daha estetik bir ses tonu elde etmek amacıyla ses estetiği uygulamalarına başvurduğunu ifade eden Prof. Dr. Yelken “Bu artış, sosyal medya ve dijital platformların etkisiyle daha fazla görünürlük kazanmak isteyen kişilerin ilgisini çekmektedir. Ses tonunun olduğundan daha kalın ya da ince çıkması, kişisel ve mesleki yaşamı olumsuz etkileyebilir. Bu durumla karşılaşan kişiler için ses değiştirme ameliyatları büyük fayda sağlar. Özellikle sesini aktif kullanan yöneticiler, konferans verenler, politikacılar, öğretmenler, oyuncular, spikerler, çağrı merkezi çalışanları ve sahne sanatçıları bu alandaki hizmetlerden sıklıkla yararlanır. Bununla birlikte, kadınsı ya da erkeksi ses tonu sebebiyle rahatsızlık hisseden bireyler de ses değiştirme ameliyatlarına yönelmektedir” dedi.

KADINLAR MELODİK, ERKEKLER TOK SES İSTİYOR

Kadınlarda genellikle daha ince, yumuşak ve melodik ses tonları tercih edilirken; erkeklerde daha kalın, tok ve güçlü bir ses hedeflenir. Kadınlar, seslerinin kalınlığından ya da erkeksi bir tınıdan şikâyet ettiklerinde ses inceltme işlemleri devreye giriyor. Erkekler ise seslerinin daha etkileyici ve maskülen bir tona kavuşmasını talep edebiliyor.

10 YAŞ GENÇ DUYULMAK MÜMKÜN

Prof. Dr. Kürşat Yelken’e göre, ses tellerine yapılan ufak dokunuşlarla kişi daha enerjik, daha canlı ve daha genç bir sese kavuşabiliyor. Çünkü yaşla birlikte ses telleri incelir, ses tonu zayıflar ve daha kırılgan hâle gelir. Botoks, dolgu, lazer gibi uygulamalar ses tellerini destekleyerek sesi daha tok ve dolgun hâle getirir. Botoksla ses tellerindeki gerginlik azaltılır. Dolgularla ses daha tok hâle gelir. Lazer ve ses terapileri ile pürüzsüz bir tını yakalanır. Ses inceltme veya kalınlaştırma ameliyatları ile de kalıcı sonuçlar elde edilir. Sonuçta ses, 10–15 yıl daha genç bir ton kazanabilir; hem sosyal ilişkiler hem de profesyonel iletişimde canlılık sağlar.