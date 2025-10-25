Prostat kanserine yakalanmıştı… Mustafa Keser kararını verdi

Öksürük şikayetiyle hastaneye başvuran Türk müziğinin usta ismi Mustafa Keser’e yapılan kapsamlı tetkikler sonucunda prostat kanseri teşhisi konmuştu. 2024 yılının son günlerinde hayranlarını üzen bir açıklama yapan Keser, kanser olduğunu duyurmuştu.

Daha sonra İstanbul’daki özel bir hastanede ameliyata alınan şarkıcı, prostat kanseri nedeniyle yaklaşık 4,5 saat süren başarılı bir operasyon geçirmişti. Operasyonu gerçekleştiren doktorlar, ameliyatın sorunsuz tamamlandığını ve Keser’in kemoterapiye ihtiyaç duymadığını belirtmişti.

Ameliyatın ardından sağlık durumu iyiye giden şarkıcı sahne çalışmalarına devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde basın mensuplarının sorularını cevaplayan isim, hayatı film haline getirilse kendisini hangi oyuncunun canlandırmasını istediğini esprili bir dille açıkladı.

FİLMDE OLGUN ŞİMŞEK OYNASIN

Mustafa Keser, bu konuda, “Hayatım filme çekilirse beni Kıvanç Tatlıtuğ değil, Olgun Şimşek oynasın” ifadelerini kullandı.

“KIVANÇ TATLITUĞ’IN BECERECEĞİ İŞ DEĞİL”

Keser tercihinin nedenini şöyle açıkladı: “Bu Kıvanç'ın becereceği iş değil, bu başka iş. Elbette o da çok değerli bir aktör ama Olgun musikiye de aşina olduğu için beni daha iyi oynar. Hem boyumuz, posumuz da birbirine benziyor. Kıvanç ayar tutmaz, maşallah o bizden uzun.”