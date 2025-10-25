Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
- Güncelleme:
Magazin Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Türk sanat müziği sanatçısı ve bestekar Mustafa Keser, hayatının filme çekilmesi halinde kendisini hangi oyuncunun oynamasını istediğini açıkladı. Ünlü isim tercihini Kıvanç Tatlıtuğ yerine Olgun Şimşek’ten yana kullandı, nedenini ise esprili bir dille açıkladı.

Öksürük şikayetiyle hastaneye başvuran Türk müziğinin usta ismi Mustafa Keser’e yapılan kapsamlı tetkikler sonucunda prostat kanseri teşhisi konmuştu. 2024 yılının son günlerinde hayranlarını üzen bir açıklama yapan Keser, kanser olduğunu duyurmuştu.

Daha sonra İstanbul’daki özel bir hastanede ameliyata alınan şarkıcı, prostat kanseri nedeniyle yaklaşık 4,5 saat süren başarılı bir operasyon geçirmişti. Operasyonu gerçekleştiren doktorlar, ameliyatın sorunsuz tamamlandığını ve Keser’in kemoterapiye ihtiyaç duymadığını belirtmişti. 

Prostat kanserine yakalanmıştı… Mustafa Keser kararını verdi - 1. Resim

Ameliyatın ardından sağlık durumu iyiye giden şarkıcı sahne çalışmalarına devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde basın mensuplarının sorularını cevaplayan isim, hayatı film haline getirilse kendisini hangi oyuncunun canlandırmasını istediğini esprili bir dille açıkladı. 

Prostat kanserine yakalanmıştı… Mustafa Keser kararını verdi - 2. Resim

FİLMDE OLGUN ŞİMŞEK OYNASIN

Mustafa Keser, bu konuda, “Hayatım filme çekilirse beni Kıvanç Tatlıtuğ değil, Olgun Şimşek oynasın” ifadelerini kullandı. 

Prostat kanserine yakalanmıştı… Mustafa Keser kararını verdi - 3. Resim

“KIVANÇ TATLITUĞ’IN BECERECEĞİ İŞ DEĞİL”

Keser tercihinin nedenini şöyle açıkladı: “Bu Kıvanç'ın becereceği iş değil, bu başka iş. Elbette o da çok değerli bir aktör ama Olgun musikiye de aşina olduğu için beni daha iyi oynar. Hem boyumuz, posumuz da birbirine benziyor. Kıvanç ayar tutmaz, maşallah o bizden uzun.”

Kaynak: Türkiye Gazetesi

