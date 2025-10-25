Onbeşliler dizisi setinde kaza! İsmail Ege Şaşmaz ameliyata alındı
TRT Tabii platformu için Tokat’ta çekimleri süren Onbeşliler dizisinin setinde beklenmedik bir kaza yaşandı. Dizinin başrol oyuncusu İsmail Ege Şaşmaz’ın başına gelen olay, sette kısa süreli paniğe neden olurken, sağlık ekibi hemen devreye girdi.
TRT Tabii’de yayınlanan Onbeşliler dizisi setinde çekimler esnasında kötü bir kaza meydana geldi. Kazanın ardından çekimlere ara verildi.
Set doktorunun yaptığı ilk müdahalenin ardından hastaneye götürülen Şaşmaz’ın yapılan kontrollerinde parmağında kırık tespit edildi. İlk tedavisi Tokat’ta gerçekleştirilen oyuncu, daha detaylı bir inceleme ve operasyon için İstanbul’a geldi.
AMELİYATA ALINDI
Nişantaşı’ndaki özel bir hastanede ameliyata alınan başarılı oyuncunun operasyonu yaklaşık bir saat sürdü. Doktorların açıklamasına göre ameliyat başarılı geçti ve Şaşmaz’ın parmağındaki kırık başarıyla onarıldı. Oyuncuya iki haftalık istirahat raporu verildi.
KARDEŞİNİ YALNIZ BIRAKMADI
Ameliyatın ardından sağlık durumunun iyi olduğu bildirilen İsmail Ege Şaşmaz’ın bir süre dinlendikten sonra yeniden sete dönmesi planlanıyor. Ancak dizinin çekim takviminin, oyuncunun iyileşme sürecine göre yeniden düzenleneceği de gelen bilgiler arasında. Bu süreçte ünlü oyuncuyu yalnız bırakmayan kardeşi Aytaç Şaşmaz da hastanedeydi. İsmail Ege Şaşmaz’ın yanında bulunarak moral veren Aytaç Şaşmaz, yakınlarını bilgilendirdi.