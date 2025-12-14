Roketsan tarafından geliştirilen yerli ve millî balistik füzesi TAYFUN, Rize’deki testi başarıyla tamamladı.

Hipersonik seyir hızlarına ulaşabilen TAYFUN’un başarılı testi, Yunanistan ve İsrail’de yankılandı. Yunanistan’ın önde gelen gazetelerinden Pentapostagma, testin ardından yayımladığı haberde dikkat çekici bir değerlendirmede bulundu.

Ankara’nın bu adımı, Yunanistan Savunma Bakanı Nikos Dendias’ın Ege Denizi’ne füze yerleştirilmesine ilişkin açıklamalarının ardından Atina’ya yönelik bir gözdağı olarak yorumlandı.

TAYFUN’un başarılı testi

"BİR DÖNEM SONA ERİYOR"

Agrinio24 ise “Türkiye’nin TAYFUN füzesi hizmete hazır” başlıklı haberinde “Ankara bir dönem Ege’de ‘sakin sulardan’ söz etmiş olabilir. Ancak bu dönem sona ermiş görünüyor. Türkiye, yeni balistik füzesini başarıyla test ettiğini duyururken, savaş gemileri, İHA’lar ve uçaklarla da hızla silahlanıyor” ifadelerine yer verdi.



