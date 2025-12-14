Tayfun korkusu! Rize’de test edildi Akdeniz’i salladı
Roketsan tarafından geliştirilen yerli ve millî balistik füzesi TAYFUN, Rize’deki testi başarıyla tamamladı.
- Bilim insanları Ankara'nın bu adımı karşısında dikkat çekici değerlendirmede bulundular.
- Ankara'nın bu adımı, Yunanistan Savunma Bakanı Nikos Dendias’ın Ege Denizi’ne füze yerleştirilmesine ilişkin açıklamalarının ardından Atina’ya yönelik bir gözdağı olarak yorumlandı.
- Agrinio24, “Türkiye’nin TAYFUN füzesi hizmete hazır” başlıklı haberinde “Ankara bir dönem Ege’de ‘sakin sulardan’ söz etmiş olabilir. Ancak bu dönem sona ermiş görünüyor” ifadelerine yer verdi.
- Türkiye, yeni balistik füzesini başarıyla test etmeyi duyurdu.
- Türkiye savaş gemileri, İHA’lar ve uçaklarla da hızla silahlanıyor.
Hipersonik seyir hızlarına ulaşabilen TAYFUN’un başarılı testi, Yunanistan ve İsrail’de yankılandı. Yunanistan’ın önde gelen gazetelerinden Pentapostagma, testin ardından yayımladığı haberde dikkat çekici bir değerlendirmede bulundu.
Ankara’nın bu adımı, Yunanistan Savunma Bakanı Nikos Dendias’ın Ege Denizi’ne füze yerleştirilmesine ilişkin açıklamalarının ardından Atina’ya yönelik bir gözdağı olarak yorumlandı.
TAYFUN füzesinden tam isabet! Bir eşik daha aşıldı
"BİR DÖNEM SONA ERİYOR"
Agrinio24 ise “Türkiye’nin TAYFUN füzesi hizmete hazır” başlıklı haberinde “Ankara bir dönem Ege’de ‘sakin sulardan’ söz etmiş olabilir. Ancak bu dönem sona ermiş görünüyor. Türkiye, yeni balistik füzesini başarıyla test ettiğini duyururken, savaş gemileri, İHA’lar ve uçaklarla da hızla silahlanıyor” ifadelerine yer verdi.