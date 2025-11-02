En ölümcül kanser türü Türkiye'yi sarıyor! Belirtileri çok basit, uzmanlar uyarıyor
Türkiye'de her yıl yaklaşık 250 bin kişiye kanser tanısı konulurken, vakaların önemli bir kısmını akciğer kanseri oluşturuyor. Son 5 yılda akciğer kanseri görülme sıklığının yüzde 15 arttığını belirten Prof. Dr. Abdullah Erdoğan, erken tanının hayat kurtardığını belirtti ve akciğer kanserinin büyük ölçüde önlenebilir bir hastalık olduğunu vurgulayarak kritik önerilerde bulundu.
Akciğer kanseri, uzun süre belirti vermeden ilerlemesi nedeniyle halen en ölümcül kanser türü olmayı sürdürüyor.
Prof. Dr. Abdullah Erdoğan, akciğer kanserinin dünya genelinde en yaygın ve ölüm oranı en yüksek kanserler arasında yer aldığını belirterek, "2022 verilerine göre küresel çapta 2 milyon 480 bin yeni vaka tespit edildi, yaklaşık 1,8 milyon kişi hayatını kaybetti. Bu rakamlar, akciğer kanserinin küresel ölçekteki ciddiyetini açıkça gösteriyor" dedi.
TÜRKİYE'DE HER YIL 250 BİN YENİ VAKA
Türkiye'de erkeklerde en sık görülen kanser türünün akciğer kanseri olduğunu vurgulayan Erdoğan, "Sağlık Bakanlığı verilerine göre 2024 yılında ülkemizde yaklaşık 250 bin yeni kanser vakası tespit edildi. Bu vakalar içinde akciğer kanseri, erkeklerde birinci sırada, kadınlarda ise dördüncü veya beşinci sırada yer alıyor" ifadelerini kullandı.
Öte yandan Erdoğan, akciğer kanserinin tüm kanserlerin yaklaşık yüzde 20-25’ini oluşturduğunu söyledi.
5 YILDA YÜZDE 15 ARTIŞ
Son yıllarda vaka sayısında dikkat çekici bir artış yaşandığını belirten Prof. Erdoğan, "2020'de yıllık 25-30 bin civarında olan yeni vaka sayısı, nüfus artışı ve sigara kullanım oranlarının değişmesiyle 2024'te yüzde 10-15 oranında yükseldi" dedi.
Endüstriyel bölgelerde hava kirliliği ve radon gazı maruziyeti nedeniyle hastalığın görülme sıklığının çok daha yüksek olduğunu ifade eden Erdoğan, kadınlarda sigara alışkanlığının artmasına paralel olarak vaka sayısının da her yıl yüzde 5-7 oranında arttığını ifade etti.
ERKEN TANI HAYAT KURTARIYOR
Türkiye’de kanser kaynaklı ölümlerin yüzde 25-30'unu akciğer kanserinin oluşturduğunu belirten Erdoğan, "Vakaların yüzde 80-90'ı doğrudan sigara kullanımıyla ilişkilidir. Öksürük, nefes darlığı, göğüs ağrısı ve kilo kaybı en sık belirtiler arasında olsa da erken evrede hastalık genellikle sessiz ilerler" diye konuştu.
Prof. Erdoğan, düşük doz bilgisayarlı tomografi (BT) taramasından geçmenin erken tanı açısından hayati önem taşıdığını vurgularken, "Bu sayede erken dönemde yakalanan vakalarda sağkalım oranı yüzde 60 ila 90 arasında değişiyor" dedi.
YENİ TEDAVİLER UMUT VERİYOR
Son yıllarda immünoterapi ve hedefe yönelik tedavi yöntemlerinin hayat süresini önemli ölçüde uzattığını belirten Erdoğan, "Bu tedavilerle sağkalım oranlarında yüzde 40’ın üzerinde artış sağlanmıştır. Ancak farkındalığın artması ve tarama programlarının yaygınlaşması bu başarıların sürdürülebilmesi için çok önemlidir" ifadelerini kullandı.
KORUNMAK MÜMKÜN
Prof. Erdoğan, akciğer kanserinin büyük ölçüde önlenebilir bir hastalık olduğunu vurgulayarak şu önerilerde bulundu:
- Sigara bırakılmalı: Akciğer kanserinin yüzde 90’ı sigaradan kaynaklanır. Bırakıldıktan sonra 5 yıl içinde risk yüzde 30-50 oranında azalır.
- Sağlıklı yaşam alışkanlıkları: Antioksidan zengini beslenme ve düzenli egzersiz riski yüzde 20-30 azaltabilir.
- Çevresel korunma: Radon, asbest ve hava kirliliği maruziyetine dikkat edilmelidir.
- Erken tarama: Düşük doz BT ile erken tanı konulan hastalarda yaşam süresi ciddi şekilde uzar.
- Aile öyküsü takibi: Ailesinde kanser öyküsü bulunanlar düzenli kontrollerini aksatmamalıdır.
- Alkol ve kilo kontrolü: Bu iki faktör de riski artırabileceği için sınırlandırılmalıdır.