En ölümcül kanser türü Türkiye'yi sarıyor! Belirtileri çok basit, uzmanlar uyarıyor

Akciğer kanseri, uzun süre belirti vermeden ilerlemesi nedeniyle halen en ölümcül kanser türü olmayı sürdürüyor.

Prof. Dr. Abdullah Erdoğan, akciğer kanserinin dünya genelinde en yaygın ve ölüm oranı en yüksek kanserler arasında yer aldığını belirterek, "2022 verilerine göre küresel çapta 2 milyon 480 bin yeni vaka tespit edildi, yaklaşık 1,8 milyon kişi hayatını kaybetti. Bu rakamlar, akciğer kanserinin küresel ölçekteki ciddiyetini açıkça gösteriyor" dedi.

TÜRKİYE'DE HER YIL 250 BİN YENİ VAKA

Türkiye'de erkeklerde en sık görülen kanser türünün akciğer kanseri olduğunu vurgulayan Erdoğan, "Sağlık Bakanlığı verilerine göre 2024 yılında ülkemizde yaklaşık 250 bin yeni kanser vakası tespit edildi. Bu vakalar içinde akciğer kanseri, erkeklerde birinci sırada, kadınlarda ise dördüncü veya beşinci sırada yer alıyor" ifadelerini kullandı.

Öte yandan Erdoğan, akciğer kanserinin tüm kanserlerin yaklaşık yüzde 20-25’ini oluşturduğunu söyledi.

5 YILDA YÜZDE 15 ARTIŞ

Son yıllarda vaka sayısında dikkat çekici bir artış yaşandığını belirten Prof. Erdoğan, "2020'de yıllık 25-30 bin civarında olan yeni vaka sayısı, nüfus artışı ve sigara kullanım oranlarının değişmesiyle 2024'te yüzde 10-15 oranında yükseldi" dedi.

Endüstriyel bölgelerde hava kirliliği ve radon gazı maruziyeti nedeniyle hastalığın görülme sıklığının çok daha yüksek olduğunu ifade eden Erdoğan, kadınlarda sigara alışkanlığının artmasına paralel olarak vaka sayısının da her yıl yüzde 5-7 oranında arttığını ifade etti.

ERKEN TANI HAYAT KURTARIYOR

Türkiye’de kanser kaynaklı ölümlerin yüzde 25-30'unu akciğer kanserinin oluşturduğunu belirten Erdoğan, "Vakaların yüzde 80-90'ı doğrudan sigara kullanımıyla ilişkilidir. Öksürük, nefes darlığı, göğüs ağrısı ve kilo kaybı en sık belirtiler arasında olsa da erken evrede hastalık genellikle sessiz ilerler" diye konuştu.

Prof. Erdoğan, düşük doz bilgisayarlı tomografi (BT) taramasından geçmenin erken tanı açısından hayati önem taşıdığını vurgularken, "Bu sayede erken dönemde yakalanan vakalarda sağkalım oranı yüzde 60 ila 90 arasında değişiyor" dedi.

YENİ TEDAVİLER UMUT VERİYOR

Son yıllarda immünoterapi ve hedefe yönelik tedavi yöntemlerinin hayat süresini önemli ölçüde uzattığını belirten Erdoğan, "Bu tedavilerle sağkalım oranlarında yüzde 40’ın üzerinde artış sağlanmıştır. Ancak farkındalığın artması ve tarama programlarının yaygınlaşması bu başarıların sürdürülebilmesi için çok önemlidir" ifadelerini kullandı.

KORUNMAK MÜMKÜN

Prof. Erdoğan, akciğer kanserinin büyük ölçüde önlenebilir bir hastalık olduğunu vurgulayarak şu önerilerde bulundu: