Bursa'nın Orhangazi ilçesinde bir otomobile girerek aracı çalmak isteyen kadın, araç sahiplerine yakalanınca "Araç benim" diyerek uzun süre direndi. Şüpheli, polis ekiplerince güçlükle gözaltına alındı.

Olay, Orhangazi ilçesi Hürriyet Mahallesi Fevzi Çakmak Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, cadde üzerinde park halinde bulunan bir otomobili gözüne kestiren bir kadın, aracın arka cam rüzgarlığını kırarak içeri girdi. Yanında getirdiği farklı bir anahtarla aracı çalıştırmaya çalışan şüpheli, bir süre sonra araç sahipleri tarafından fark edildi.

Hırsızın da böylesi! Araç benim diyerek inmemekte diretti

ARAÇ SAHİPLERİNE "HIRSIZ" DİYEREK KENDİNİ SAVUNDU

Durumu fark eden araç sahipleri, kadını araçtan indirmek istedi. Ancak şüpheli kadın, "Araç benim, asıl hırsız sizsiniz" diyerek uzun süre direnç gösterdi. Araçtan inmeyi reddeden kadın, kendisini dışarı çıkarmak isteyen araç sahipleri ve çevredeki vatandaşlara fiziksel saldırıda bulundu.

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen polis ekipleri, şüpheliyi güçlükle araçtan indirerek gözaltına aldı. Emniyete götürülen kadının işlemlerinin sürdüğü öğrenilirken, yaşanan olay karşısında şaşırırken yaşayan araç sahipleri şüpheliden şikayetçi oldu.

Haberle İlgili Daha Fazlası