Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Yaşam > Gören dönmek istemiyor! İngiliz dergisi Türkiye'deki bu rotayı dünyanın en güzeli seçti

Gören dönmek istemiyor! İngiliz dergisi Türkiye'deki bu rotayı dünyanın en güzeli seçti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Gören dönmek istemiyor! İngiliz dergisi Türkiye&#039;deki bu rotayı dünyanın en güzeli seçti
Likya Yolu, Türkiye, Antalya, Yürüyüş, Rota, Tur, Haber
Yaşam Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

İngiltere merkezli Time Out dergisi, dünyanın en güzel 10 yürüyüş rotasının sıralandığı listeyi yayımladı. Antik kentleri birbirine bağlayan patikaları, dağ ve deniz manzaralarıyla Antalya'dan başlayan Likya Yolu, dünyanın en güzel rotası olarak gösterildi.

İngiltere merkezli Time Out dergisi, dünyanın en güzel 10 yürüyüş rotasını sıraladığı listesinde Likya Yolu’nu ilk sıraya taşıdı. Time Out’un değerlendirmesinde Likya Yolu, "antik kalıntılar arasında uzanan patikaları, uçsuz bucaksız dağ manzaraları ve turkuaz lagünleriyle" öne çıkan bir rota olarak tanımlandı.

Gören dönmek istemiyor! İngiliz dergisi Türkiye'deki bu rotayı dünyanın en güzeli seçti - 1. Resim

DÜNYANIN DÖRT BİR YANINDAN YÜRÜYÜŞÇÜLERİ AĞIRLIYOR

Türkiye’nin en önemli uzun mesafe yürüyüş parkurlarından biri olan Likya Yolu, Antalya’dan başlayarak Akdeniz kıyılarını takip ediyor. Patara, Xanthos, Olympos, Kayaköy, Faralya ve Kabak Koyu gibi duraklarıyla antik Likya medeniyetinin izlerini taşıyan parkur, her yıl dünyanın dört bir yanından yürüyüşçüleri ağırlıyor.

Gören dönmek istemiyor! İngiliz dergisi Türkiye'deki bu rotayı dünyanın en güzeli seçti - 2. Resim

Uzmanlar, yürüyüş için en uygun dönemin Eylül-Kasım ayları olduğunu belirtirken, Sonbahar döneminde gerçekleştirilen yürüyüşlerin hem iklim şartları açısından avantaj sağladığını hem de bölgedeki sürdürülebilir turizmi desteklediğini ifade etti.

Time Out dergisinin yayımladığı listenin devamı ise şu şekilde:

  1. Likya Yolu, Türkiye

  2. O Circuit, Patagonya (Şili)  

  3. Tour du Mont Blanc (İsviçre / İtalya / Fransa)

  4. Annapurna Circuit Trek (Nepal)

  5.  Great Ocean Walk (Avustralya)

  6.  

    Transkafkasya Yolu (Gürcistan & Ermenistan)

  7. Tongariro Alpine Crossing (Yeni Zelanda)

  8. Kalalau Trail (ABD, Hawaii)

  9. Bald Hills Trail (Kanada)

  10. İnka Yolu (Peru)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Esenyurt eski Belediye Başkanı Ahmet Özer için istenen ceza belli olduCumhurbaşkanı Erdoğan İSEDAK toplantısında duyurdu: Suriye'ye özel destek programını başlatıyoruz
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
"Karadeniz'de olmaz" dediler! Bu yöntemle tam 16 tropikal meyve yetiştiriyorlar - YaşamKaradeniz'de tropikal meyve yetiştiren yöntem! 16 çeşit...Eliyle tek tek soyuyordu! Kendi makinesini yaptı, kazancını 8 yılda 2 katına çıkardı - YaşamKendi makinesini yaptı, kazancını 2'ye katladıCinayetleri aydınlatacak DNA devrimi: Bir örnekle yaş ve köken ortaya çıkıyor! - YaşamBir örnekle yaş ve köken ortaya çıkıyor!Tam 3.5 saat sürdü! Van'da yürekler ağızlara geldi, AFAD imdadına yetişti - YaşamTam 3.5 saat sürdü! Yürekler ağızlara geldiDünya alarm veriyor! Bilim insanlarından kritik 2100 uyarısı - YaşamBilim insanlarından kritik 2100 uyarısıYeni haftada hava durumu nasıl olacak? Sağanak yağış kapıdan içeri girecek! - YaşamYeni haftada hava nasıl olacak?
Sonraki Haber Yükleniyor...