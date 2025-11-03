Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Yaşam > "Kimse bilmesin, Allah bilsin" dedi, 150 bin liralık veresiye borcunu tek kalemde kapattı

"Kimse bilmesin, Allah bilsin" dedi, 150 bin liralık veresiye borcunu tek kalemde kapattı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
&quot;Kimse bilmesin, Allah bilsin&quot; dedi, 150 bin liralık veresiye borcunu tek kalemde kapattı
Tokat, Bağış, Bakkal, Haber
Yaşam Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Tokat'ta bir hayırsever, Camiikebir Mahallesi’nde bulunan bir bakkala giderek 150 bin TL'lik veresiye borcunu tek kalemde kapattı. İsminin açıklanmasını istemeyen hayırsever, "Kimse bilmesin, Allah bilsin" diyerek dükkândan ayrıldı.

Tokat merkeze bağlı Camiikebir Mahallesi’nde faaliyet gösteren bir bakkala giden ve ismini açıklamayan hayırsever, veresiye defterini inceleyerek tüm borçları ödemek istediğini söyledi.

Yaklaşık 150 bin TL tutarındaki borcu nakit olarak ödeyen hayırsever, "Kimse bilmesin, Allah bilsin" diyerek dükkândan ayrıldı. Mahalle sakinleri, borçlarının silindiğini öğrenince büyük mutluluk yaşadı.

"Kimse bilmesin, Allah bilsin" dedi, 150 bin liralık veresiye borcunu tek kalemde kapattı - 1. Resim

"150 BİN LİRALIK VERESİYE DEFTERİNİ KAPATTI"

Bakkal Uğurcan Öncü, "Ben bu mahallede yıllardır bakkalım. Veresiye olarak da yazdığımız için Allah razı olsun bir hayırseverimiz 150 bin liralık veresiye defterini kapattı" diyerek isimsiz hayırsevere teşekkür etti.

"Kimse bilmesin, Allah bilsin" dedi, 150 bin liralık veresiye borcunu tek kalemde kapattı - 2. Resim

"OSMANLI GELENEĞİ İLE VERESİYE DEFTERİ TUTULUYOR"

Camiikebir Mahallesi Muhtarı Mustafa Gökrem ise, "Dün hayırseverlerimizin bir tanesi çat kapı gelerek buradaki bir bakkalın veresiye defterini sordu. Bu bölgede mahalle bakkallarımızın hepsi muhakkak veresiye defteri tutuyor. Buradaki vatandaşlarımızın düzenli bir geliri yoktur. Buradaki esnafımız Osmanlı’dan gelen gelenekle veresiye defteri tutuyor. Hiç kimse kapısının önünden geri çevrilmemektedir. Dün öyle bir güzellik yapıldı ki o güzelliği de yapan hayır sahibine çok teşekkür ediyoruz. Burada babası rahmetli olmuş yetimler var. Öksüzler var. Çalışıp da maaşını alamayan işçiler var. Böyle bir dönemde bu hayrı yapması çok anlamlı oldu" diye konuştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Mersin'de feci olay: Bahçeyi temizlemek için yaktığı ateşte can verdiKayıp imamın kahreden sonu! Uçurumda cesedi bulundu
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Afyonkarahisar'da ekip otosunu yaya geçidine park eden polis memuruna para cezası - YaşamEkip otosunu yaya geçidine park eden polis memuruna ceza!Adı gibi Firdevs! Kendi engelini unuttu, ağabeyine kol kanat gerdi - YaşamBu kardeşliği hiçbir engel durduramaz35 yıl önce terk edildi! Bu köy, uydu resimlerinden de haritalardan da silindi - YaşamBu köy uydudan da haritalardan da silindiGören dönmek istemiyor! İngiliz dergisi Türkiye'deki bu rotayı dünyanın en güzeli seçti - YaşamGören dönmek istemiyor! Türkiye'deki bu rota, dünyanın en güzeli seçildi"Karadeniz'de olmaz" dediler! Bu yöntemle tam 16 tropikal meyve yetiştiriyorlar - YaşamKaradeniz'de tropikal meyve yetiştiren yöntem! 16 çeşit...Eliyle tek tek soyuyordu! Kendi makinesini yaptı, kazancını 8 yılda 2 katına çıkardı - YaşamKendi makinesini yaptı, kazancını 2'ye katladı
Sonraki Haber Yükleniyor...