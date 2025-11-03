"Kimse bilmesin, Allah bilsin" dedi, 150 bin liralık veresiye borcunu tek kalemde kapattı

Tokat merkeze bağlı Camiikebir Mahallesi’nde faaliyet gösteren bir bakkala giden ve ismini açıklamayan hayırsever, veresiye defterini inceleyerek tüm borçları ödemek istediğini söyledi.

Yaklaşık 150 bin TL tutarındaki borcu nakit olarak ödeyen hayırsever, "Kimse bilmesin, Allah bilsin" diyerek dükkândan ayrıldı. Mahalle sakinleri, borçlarının silindiğini öğrenince büyük mutluluk yaşadı.

"150 BİN LİRALIK VERESİYE DEFTERİNİ KAPATTI"

Bakkal Uğurcan Öncü, "Ben bu mahallede yıllardır bakkalım. Veresiye olarak da yazdığımız için Allah razı olsun bir hayırseverimiz 150 bin liralık veresiye defterini kapattı" diyerek isimsiz hayırsevere teşekkür etti.

"OSMANLI GELENEĞİ İLE VERESİYE DEFTERİ TUTULUYOR"

Camiikebir Mahallesi Muhtarı Mustafa Gökrem ise, "Dün hayırseverlerimizin bir tanesi çat kapı gelerek buradaki bir bakkalın veresiye defterini sordu. Bu bölgede mahalle bakkallarımızın hepsi muhakkak veresiye defteri tutuyor. Buradaki vatandaşlarımızın düzenli bir geliri yoktur. Buradaki esnafımız Osmanlı’dan gelen gelenekle veresiye defteri tutuyor. Hiç kimse kapısının önünden geri çevrilmemektedir. Dün öyle bir güzellik yapıldı ki o güzelliği de yapan hayır sahibine çok teşekkür ediyoruz. Burada babası rahmetli olmuş yetimler var. Öksüzler var. Çalışıp da maaşını alamayan işçiler var. Böyle bir dönemde bu hayrı yapması çok anlamlı oldu" diye konuştu.