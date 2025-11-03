Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Afyonkarahisar'da ekip otosunu yaya geçidine park eden polis memuruna para cezası

Afyonkarahisar'da yaya yoluna polis aracı park eden polis memuruna, Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürü Ahmet Birtan Erol'un talimatıyla trafik cezası kesildi.

Afyonkarahisar kent merkezinde yaşayan bir vatandaşın Yeşilyol Caddesi üzerinde yaya geçidine park eden trafik polisi aracı fotoğrafının emniyet müdürlüğüne ulaştırması üzerine Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürü Ahmet Birtan Erol, araç sürücüsü polis memuru hakkında işlem başlattı.

993 LİRA CEZA KESİLDİ

Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürü Ahmet Birtan Erol'un talimatıyla, yaya geçidine polis aracı park eden personele 993 lira para cezası yazdırdı.

"PERSONELİMİZ, VATANDAŞLARA ÖRNEK OLMA KONUSUNDA DUYARLI OLACAK"

Yazılan cezanın ardından bilgisine başvurulan Erol, "Tüm personelimiz kanun uygulayıcısı olarak ilk önce kendileri trafik kuralları, işaret ve levhalarına uyacak. Personelimiz vatandaşlarımıza örnek olmaları konusunda duyarlı olacak." dedi.

