Afyonkarahisar'da tır motosiklete çarptı: 2 kişi öldü
3. Sayfa Haberleri / Anadolu Ajansı
Kaynak: Anadolu Ajansı- Güncelleme:
Afyonkarahisar'da tırın motosiklete çarptığı bir trafik kazası meydana geldi. Kazada motosiklet sürücüsü ile motosiklette yolcu olarak bulunan 1 kişi hayatını kaybetti.
Afyonkarahisar'da tırın motosiklete çarpması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti.
Ü.K. idaresindeki 43 AFP 883 plakalı tır, merkez Konya köprülü kavşakta, O.S.E'nin kullandığı 03 ADL 504 plakalı motosiklete çarptı.
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada sürücü O.S.E. (24) ile motosiklette yolcu olarak bulunan U.C.O. (21) hayatını kaybetti.
Kaynak: Anadolu AjansıEditör: Abdullah Aydemir