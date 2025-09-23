Afyonkarahisar'da operasyon! 1 milyon TL ele geçirildi

İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler kent merkezinde yabancı uyruklu bir şahsın, yabancı uyruklu şahıslardan aldığı paraları illegal yollarla yurt dışına transfer ettiğini, gümrük kaçağı telefon ve telefon parçası satışı yaptığını belirledi.

Harekete geçen ekipler bir iş yeri ve bir eve baskın düzenledi. Baskında yapılan aramada 234 bin Türk lirası, 18 bin 681 Amerikan doları, 375 euro, 14 adet akıllı cep telefonu ve 136 adet çeşitli elektronik telefon malzemesi ele geçirildi.

Olayın ardından bir şahsın gözaltına alındığı bildirildi.