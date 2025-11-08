Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Kocaeli'de 6 kişinin öldüğü patlama sonrası yeni tehlike! Benzin istasyonunda faciadan dönüldü

Kocaeli'de bu sabah saatlerinde parfüm dolum tesisinde yaşanan patlama nedeniyle 6 kişinin hayatını kaybetti. Tesise yakın noktadaki akaryakıt istasyonunun sahibi Enis Artut, yangına ilk çıktığı anda şahit olduklarını ve istasyonda büyük bir facianın önüne geçtiklerini anlattı.

Kocaeli'de bu sabah saatlerinde feci bir olay yaşandı.

Dilovası ilçesinde sabah saat 09.00 sıralarında parfüm dolum tesisinde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Yangın tesis içindeki kimyasal maddelerden dolayı hızla büyürken, alevler çevredeki bir binanın çatısına da sıçradı. Yangında içeride bulunan 6 kişi hayatını kaybederken, 1'i ağır olmak üzere 7 kişi de yaralandı.

"BENZİN İSTASYONUNDA TÜM ÖNLEMLER ALINDI"

Parfüm dolum tesisine yakın noktadaki akaryakıt istasyonunun sahibi Enis Artut, yangına ilk çıktığı anda şahit olduklarını ve büyük bir facianın önüne geçebilmek adına hemen müdahale ettiklerini söyledi.

Yangınla hayatını kaybeden vatandaşları tanıdığını belirten Artut, "Hepimize geçmiş olsun. Saat 09.00'da bomba gibi bir sesle irkildik. Biz benzin istasyonunda oturuyorduk, koşa koşa geldik, bütün bina alev almıştı. Bağrışmaları, çığlıkları duyduk. Hemen yaralıları kurtarmaya çalıştık. Yangında ölenlerin hepsini tanıyoruz. Çocuklar buradan alışveriş yaparlardı. Çok acı, çok büyük bir üzüntü duyuyoruz. İlk andan itibaren benzin istasyonunun güvenliğini sağlamak ve alevlerin bölgemize gelmemesi için gerekli bütün önlemleri aldık. Büyük bir facianın önüne geçmemiz gerekiyordu, çünkü yanan binaya çok yakınız. Üzüntülüyüz, büyük bir acı. Dilovası'nın başı sağ olsun" dedi.

