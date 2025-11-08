Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Gündem > Kocaeli'de 6 kişinin can verdiği yangından böyle kaçmış! Tüyler ürperten video

Kocaeli'de 6 kişinin can verdiği yangından böyle kaçmış! Tüyler ürperten video

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde bulunan parfüm dolum fabrikasında çıkan yangında 6 kişi hayatını kaybederken, 7 kişi de yaralandı. Öte yandan alevlerin arasından koşarak çıkan bir şahsın görüntüleri ortaya çıktı.

Kocaeli'nin Dilovası ilçesi Mimar Sinan Mahallesi'nde bulunan iş yeri bugün alevlere teslim oldu. Henüz bilinmeyen sebeple çıkan yangın kısa sürede büyüdü.

6 KİŞİ CAN VERDİ

Dumanlar gökyüzünü kaplarken durumu fark eden vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Çıkan yangında 6 kişinin hayatını kaybettiği, 7 kişinin de yaralandığı belirtildi.

Öte yandan olayla ilgili soruşturma başlatıldı, cumhuriyet başsavcıları ve bilirkişi heyeti görevlendirildi.

Kocaeli'de 6 kişinin can verdiği yangından böyle kaçmış! Tüyler ürperten video - 1. Resim

CANINI ZOR KURTARDI

Yaralıların tedavisi hastanede devam ederken yangın anına ait bir video ortaya çıktı. Görüntülerde, yarı çıplak halde alevlerden canını kurtaran bir adamın koştuğu anlar yer alıyor.

Kocaeli'de 6 kişinin can verdiği yangından böyle kaçmış! Tüyler ürperten video - 2. Resim

 

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Mehmet Hanifi Kalo kimdir, neden öldü?
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Hastayı MR cihazında unuttular! Olay iddiaya hastaneden cevap - GündemHastayı MR cihazında unuttular!Sokak ortasında öldürülmüştü! Katilini konum atıp ayağına çağırmış - GündemKonum atıp katilini ayağına çağırmışMisafirliğe gitmişti! İnfaz koruma memuru, balkondan düşüp öldü - GündemMisafirliğe gitmişti! İnfaz koruma memuru, balkondan düşüp öldüMİT ve Jandarma'dan ortak operasyon! Gözaltılar var - GündemMİT ve Jandarma'dan ortak operasyon! Gözaltılar varCumhurbaşkanı Erdoğan Azerbaycan'da: Karabağ zaferimiz Türk dünyasının gururudur - Gündem"Zaferimiz, Türk dünyasının gururudur"Berat Albayrak uzun zaman sonra eşiyle görüntülendi - GündemBerat Albayrak'tan sürpriz ziyaret
Sonraki Haber Yükleniyor...