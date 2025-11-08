Kocaeli'de 6 kişinin can verdiği yangından böyle kaçmış! Tüyler ürperten video

Kocaeli'nin Dilovası ilçesi Mimar Sinan Mahallesi'nde bulunan iş yeri bugün alevlere teslim oldu. Henüz bilinmeyen sebeple çıkan yangın kısa sürede büyüdü.

6 KİŞİ CAN VERDİ

Dumanlar gökyüzünü kaplarken durumu fark eden vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Çıkan yangında 6 kişinin hayatını kaybettiği, 7 kişinin de yaralandığı belirtildi.

Öte yandan olayla ilgili soruşturma başlatıldı, cumhuriyet başsavcıları ve bilirkişi heyeti görevlendirildi.

CANINI ZOR KURTARDI

Yaralıların tedavisi hastanede devam ederken yangın anına ait bir video ortaya çıktı. Görüntülerde, yarı çıplak halde alevlerden canını kurtaran bir adamın koştuğu anlar yer alıyor.