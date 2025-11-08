Sokak ortasında öldürülmüştü! Katilini konum atıp ayağına çağırmış

Kayseri'nin Kocasinan ilçesine bağlı Sahabiye Mahallesi Bor Sokak'ta Osman T. ile M.A.Y. arasında iddiaya göre, kız meselesi yüzünden gece saatlerinde tartışma çıktı.

HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Tartışmanın büyümesi üzerine M.A.Y., Osman T.'yi tüfekle yaraladı. Olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulans ile Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılan Osman T.; burada yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

KONUM ATIP ÇAĞIRMIŞ

Öte yandan, Osman T.; bir süre sosyal medyada tartıştığı M.A.Y.'yi konum atarak olayın olduğu yere çağırdığı öğrenildi. Osman T.'nin tüfekle vurulması ise çevredeki güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.



