Berat Albayrak uzun zaman sonra eşiyle görüntülendi

Berat Albayrak uzun zaman sonra eşiyle görüntülendi

Kaynak: Türkiye Gazetesi
Güncelleme:
Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Eski Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak uzun süren sessizliğinin ardından eşiyle birlikte Bilecik'te ortaya çıktı. Cuma namazını kentte kılan Albayrak, vatandaşlarla sohbet etti.

2015'ten 2018'e kadar Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı ve 2018'den 2020'ye kadar Hazine ve Maliye Bakanı olarak görev yapan Berat Albayrak sağlık sorunlarını gerekçe göstererek istifa etmişti. Uzun süredir ortalıkta gözükmeyen Berat Albayrak, Bilecik Şeyh Edebali Türbesi’ni ziyaret etti.

Berat Albayrak uzun zaman sonra eşiyle görüntülendi - 1. Resim

CUMA NAMAZINI BİLECİK'TE KILDI

AK Parti Bilecik Merkez İlçe Teşkilatı'nın paylaşımında "Bugün, iş insanı ve Türkiye Cumhuriyeti eski Hazine ve Maliye Bakanı Sayın Berat Albayrak, Bilecik Şeyh Edebali Türbesi’ni ziyaret ederek Cuma namazını burada eda etti." ifadeleri yer aldı.

Berat Albayrak uzun zaman sonra eşiyle görüntülendi - 2. Resim

VATANDAŞLARLA SOHBET ETTİ

Açıklamada, "Ecdad yadigârı bu mübarek mekânda, kadim medeniyetimizin manevî mimarlarından Şeyh Edebali Hazretleri’nin huzurunda kılınan Cuma namazı sonrasında, Sayın Albayrak vatandaşlarla da bir araya gelerek sohbet etti. Ziyaretleriyle bizleri onurlandıran Sayın Berat Albayrak’a teşekkür ediyor; bu anlamlı günde, birliğimizin ve kardeşliğimizin daim olmasını Yüce Allah’tan niyaz ediyoruz." denildi.

Berat Albayrak uzun zaman sonra eşiyle görüntülendi - 3. Resim

