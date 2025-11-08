Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı! 2 kişinin mal varlıkları dondurulmuştu, o karar iptal edildi

DEAŞ ve El Kaide terör örgütleri bağlantılı iki kişinin Türkiye'de bulunan mal varlıklarının dondurulmasına ilişkin karar kaldırıldı.

Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

2 KİŞİ İÇİN YENİ KARAR

Buna göre, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin (BMGK) ilgili kararlarıyla listelenen kişi, kuruluş veya organizasyonların tasarrufunda bulunan mal varlığının dondurulmasına ilişkin 30 Eylül 2013 tarihli Bakanlar Kurulu kararının ekindeki listenin "DEAŞ ve El Kaide ile Bağlantılı Gerçek Kişiler" başlıklı bölümünde yer alan "Abu Mohammed Al-Jawlani ile Anas Hasan Khattab" isimli şahıslara ilişkin hükümler kaldırıldı.