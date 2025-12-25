Türkiye’nin tahıl ambarı Konya Ovası’nda geçen yıla oranla yağışlar son üç ayda yüzde 44 azaldı.

Ziraat Mühendisleri Odası Konya Şube Başkanı Burak Kırkgöz, “Eylül, ekim, kasım aylarında yaklaşık olarak 51 milimetre yağış aldık. Bu da tabii uzun yıllar ortalamasının yaklaşık yüzde 44 altında bir orandı. Aralık ayının başları gibi yağan yağışlar güzel geçti ve hububatlar için can suyu oldu. İlerleyen süreçlerde kar yağışlarının inşallah bol olacağını temenni ediyoruz. Çünkü özellikle kıraç alanlarda kar yağışının olmaması toprağın tabanının kuru olmasından kaynaklı olarak ciddi anlamda ilerleyen sezonlarda bitkilere su stresini yaşatabiliyor” uyarısında bulundu.

Haberle İlgili Daha Fazlası