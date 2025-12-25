Türkiye Gazetesi
Konya’da yağış yüzde 44 azaldı
Türkiye’nin tahıl ambarı Konya Ovası’nda geçen yıla oranla yağışlar son üç ayda yüzde 44 azaldı.
Konya, Eylül, Ekim ve Kasım aylarında ortalama yağış miktarının %44 altında olması konusunda uyarıda bulundu.
- Eylül, Ekim, Kasım aylarında yaklaşık 51 milimetre yağış aldık.
- Bu yağış miktarı uzun yıllar ortalamasının yaklaşık yüzde 44 altında.
- Aralık ayının başları gibi gelen yağışlar hububatlar için can suyu oldu.
- Kar yağışlarının bol olması umuluyor.
- Kıraç alanlarda kar yağışının olmaması toprakta kuraklığa sebep oluyor ve bitkilere su stresi verebilir.
Ziraat Mühendisleri Odası Konya Şube Başkanı Burak Kırkgöz, “Eylül, ekim, kasım aylarında yaklaşık olarak 51 milimetre yağış aldık. Bu da tabii uzun yıllar ortalamasının yaklaşık yüzde 44 altında bir orandı. Aralık ayının başları gibi yağan yağışlar güzel geçti ve hububatlar için can suyu oldu. İlerleyen süreçlerde kar yağışlarının inşallah bol olacağını temenni ediyoruz. Çünkü özellikle kıraç alanlarda kar yağışının olmaması toprağın tabanının kuru olmasından kaynaklı olarak ciddi anlamda ilerleyen sezonlarda bitkilere su stresini yaşatabiliyor” uyarısında bulundu.
