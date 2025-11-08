Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Süleyman Soylu "Yalandan hiç yorulmaz mısınız?" diyerek isyan etti

Süleyman Soylu "Yalandan hiç yorulmaz mısınız?" diyerek isyan etti

AK Parti İstanbul Milletvekili Süleyman Soylu, afet ödeneklerinin adının verildiği kültür merkezinin inşaatında kullanıldığı iddialarına tepki gösterdi. "Yalandan hiç yorulmaz mısınız?" ifadelerini kullanan Soylu, adının hiçbir yerde kullanılmadığının altını çizerek iddiaları yalanladı.

Düzce'de afet ödeneklerinin Süleyman Soylu Kültür Merkezi inşaatında kullanıldığı iddia edilmişti. Düzce Belediyesi, sosyal medya hesabından söz konusu iddiaları yalanlayarak bahse konu yapının kendilerine ait olmadığını ve adının da Süleyman Soylu Kültür Merkezi olmadığını açıklamıştı.

SOYLU'DAN TEPKİ

Öne sürülen iddiada adı geçen AK Parti İstanbul Milletvekili Süleyman Soylu da sosyal medya hesabından tepki gösterdi. "Yalandan hiç yorulmaz mısınız?" ifadelerini kullanan Soylu, adının hiçbir yerde kullanılmadığını vurgulayarak iddiaları yalanladı.

Soylu paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Yalandan hiç yorulmaz mısınız?

Bugüne kadar ismim onlarca yere verilmek istendi.

Ancak kişisel bir karar olarak, ismimin hiçbir yere verilmesini istemedim.

Verildiği birçok yerden de 'ismimin verilmemesi kararını' bizzat rica ederek kaldırttım ve sildirttim.

Ayrıca, bahsi geçen Belediyemizin Başkanı Sayın Dr. Faruk Özlü, Türkiye’mizin en müstesna, en güvenilir ve en değerli şahsiyetlerinden biridir. Birlikte kabinede de görev yaptığımız bu kıymetli arkadaşımıza güvenimiz tamdır.

Yanlış bir işe imza atmaz…"

 

