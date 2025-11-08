Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Pamuk şeker kabusu! 5 yaşındaki çocuk ağzı köpürerek kusmaya başladı

Sultangazi’de okul çıkışı seyyar satıcıdan pamuk şekeri alan 5 yaşındaki çocuk, yedikten kısa süre sonra ağzı köpürerek kusmaya başladı. Anne, şekere su döktüğünde ürünün tamamen gıda boyasından yapıldığını fark etti ve o anları kayda alarak duruma tepki gösterdi.

Olay, dün öğle saatlerinde Yunus Emre Mahallesi’nde meydana geldi. Çocuğunu okuldan alan esnaf anne Ayşe Ulufer, okul kapısında pamuk şeker satan bir seyyar satıcıyla karşılaştı. 

Pamuk şeker kabusu! 5 yaşındaki çocuk ağzı köpürerek kusmaya başladı - 1. Resim

AĞZI KÖPÜRDÜ, KUSMAYA BAŞLADI

Annesinin uyarısına rağmen pamuk şekeri isteyen küçük çocuk, dükkana geldikten sonra ürünü yemeye başladı. Kısa süre içinde ağzı köpüren ve kusan çocuk paniğe neden oldu. Bir süre sonra kendine gelen çocuğun rahatsızlanmasının, pamuk şekerin içindeki yoğun boya nedeniyle yaşandığı anlaşıldı. 

Pamuk şeker kabusu! 5 yaşındaki çocuk ağzı köpürerek kusmaya başladı - 2. Resim

PAMUK ŞEKERDEN ÇIKAN GIDA BOYASINA TEPKİ GÖSTERDİ

Anne Ulufer, pamuk şekere su döktüğünde ortaya çıkan yoğun ve masmavi boyayı görünce durumu cep telefonuyla görüntüledi. Ulufer, velilere seslenerek okul çevrelerindeki kontrolsüz seyyar satıcılara karşı dikkatli olunması çağrısı yaptı.

Pamuk şeker kabusu! 5 yaşındaki çocuk ağzı köpürerek kusmaya başladı - 3. Resim

"BİR PARÇA ALDIM, BOĞAZIMI YAKTI"

Yaşadıklarını anlatan Ayşe Ulufer, "Okul çıkışında çocuk kapının önünde pamuk şekerci gördü ve almak istedi. Ne kadar ısrar etsem de engel olamadım, aldım. Ben esnafım, dükkanıma geldim. Çocuğum burada yemeye başladı. Yediği an çocuğun kusması bir oldu. Ağzından köpük köpük masmavi boya çıkıyordu. Daha sonra anladım ki pamuk şekerdenmiş. Elimdeki pamuk şekere su döktüm ve inanılmaz bir gıda boyası olduğunu fark ettim. Lütfen rica ediyorum annelerimizden, velilerimizden, okul çıkışında kapı önlerinde seyyar satıcılardan kesinlikle hiçbir şey alınmasını istemiyorum. Ben şayet bundan sonra asla ağlasa da yapmayacağım. Biz böyle basit atlattık diyelim, inşallah kötü sonuçlar doğurmaz. Sizler de lütfen almayın. Ben ufacık bir parça aldım acaba ondan mı değil mi diye ve benim boğazım sızladı, inanılmaz derecede yaktı. Yani ben bunun bir parçasından bu kadar etkilendiysem, çocuğum neredeyse yarım paket yedi. Yemesiyle zaten renginin değiştiğini fark ettim. Lütfen rica ediyorum, bütün velilerimizden, bütün ebeveynlerden kesinlikle böyle şeyler almayalım" dedi.

Pamuk şeker kabusu! 5 yaşındaki çocuk ağzı köpürerek kusmaya başladı - 4. Resim

