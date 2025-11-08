Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Yaşam > Böylesi ilk defa yapılıyor! 16 metrelik balinanın kemikleri birleştirilmeye başlandı

Böylesi ilk defa yapılıyor! 16 metrelik balinanın kemikleri birleştirilmeye başlandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Böylesi ilk defa yapılıyor! 16 metrelik balinanın kemikleri birleştirilmeye başlandı
Yaşam Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Mersin'de 4 yıl önce ölen ve müze bahçesine gömülen 16 metrelik Fin balinasının bir haftada çıkarılan büyüklü küçüklü bine yakın kemiği, tek tek yapıştırılarak yeniden bir araya getiriliyor. Bu kadar büyük bir deniz memelisinin iskeletinin ilk defa bir araya getirilmesi ise heyecanı ikiye katlıyor.

Mersin Körfezi'nde 4 yıl önce bir deniz aracının çarpması sonucu ölen ve Mersin Üniversitesi (MEÜ) Yenişehir Kampüsü Deniz Canlıları Müzesi bahçesine gömülen yaklaşık 16 metrelik Fin balinasının kemiklerinin çıkarılması bir haftada tamamlandı. 'Balinanın Sessizliği Bilime Dönüşüyor' projesi kapsamında yürütülen keşif kazısı çalışmalarında dev iskeletin en kritik aşaması olan yapıştırma ve birleştirme süreci başladı.

Böylesi ilk defa yapılıyor! 16 metrelik balinanın kemikleri birleştirilmeye başlandı - 1. Resim

Kazı sırasında kırıklarla birlikte yaklaşık bine yakın kemik parçasına ulaşılırken, bu parçalar müzenin önünde kurulan büyük çadırın altında tek tek temizlenerek, numaralandırılıyor ve doğru anatomik noktalarına yerleştirilerek yapıştırılıyor.

Böylesi ilk defa yapılıyor! 16 metrelik balinanın kemikleri birleştirilmeye başlandı - 2. Resim

SÜREÇ OLDUKÇA ZAHMETLİ İLERLİYOR

Mersin Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Deniz Ayas ile üniversiteden projeye katılan öğrenciler, dev balinanın iskeletini yeniden bir bütün haline getirmek için titiz bir çalışma yürütüyor. Balinanın çok sayıda kırığa sahip olması nedeniyle sürecin oldukça zahmetli ilerlediğini söyleyen Prof. Dr. Deniz Ayas, yüzlerce parçanın doğru eşleşmeyle bir araya getirilmesinin yoğun emek gerektirdiğini ifade etti. Ayas, hedeflerinin nisan-mayıs aylarına kadar tüm iskeleti birleştirerek müze bahçesinde bütün halinde sergilemek olduğunu vurguladı.

Böylesi ilk defa yapılıyor! 16 metrelik balinanın kemikleri birleştirilmeye başlandı - 3. Resim

"HER DOĞRU PARÇAYI YERLEŞTİRDİĞİMİZDE AYRI BİR MUTLULUK YAŞIYORUZ"

Projenin hem akademik hem de eğitim açısından büyük önem taşıdığını vurgulayan Prof. Dr. Deniz Ayas, yaptığı açıklamada "Çok sayıda öğrenci ziyarete geliyor ve bu çalışmalar sırasında biz de birçok yeni şey öğreniyoruz. Anatomik olarak büyük kemiklere sahip olsa da kırıkların fazla olması birleştirmeyi zorlaştırıyor. Ama aynı zamanda keyifli bir süreç, çünkü bunu bir puzzle gibi düşünebilirsiniz. Her doğru parçayı bulup yerleştirdiğimizde ayrı bir mutluluk yaşıyoruz" dedi.

BİR İLK YAŞANIYOR

Bu kadar büyük bir deniz memelisinin iskeletini ilk defa bir araya getirdiklerine dikkat çeken Prof.Dr. Ayas, "Daha önce yunus iskeleti de birleştirdik, kaplumbağa da. Çok sayıda iskelet çalışmamız olmasına rağmen bu büyüklükte bir deniz memelisiyle ilk defa çalışıyoruz. Büyük kemikler bir avantaj, ama kırıkların fazlalığı dezavantaj oluşturuyor" diye konuştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Mimar Sinan'ın yaptığı hamamda skandal! Göbek taşında dansöz, hamam tasında yemek...Düzenlemeden memnun değiller! Esnaftan hükümete "vergi" çağrısı
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Eskişehir'de sağanak hayatı felç etti! Ulaşım aksadı, dükkanları su bastı - YaşamEskişehir'de sağanak hayatı felç etti!Kış ne zaman bastıracak? Orhan Şen açıkladı! Kar için tarih belli oldu - YaşamKış bu yıl geç gelecek!Çuvallara koyup denizin içinde saklamışlar! 200 kilogramı ele geçirildi - YaşamÇuvallara koyup denizin içinde saklamışlar!İzmir'deki çöp dağları sinek istilasına neden oldu! Kent dört koldan ilaçlanıyor - YaşamÇöp dağları sinek istilasına neden oldu!Diplomaside futbol jesti: Hakan Fidan'a Hagi'den imzalı top - YaşamHakan Fidan'a mevkidaşından sürpriz hediyeSuları çekilen Eğirdir Gölü'nden alevler yükseldi! Çakmağı yakınca fark etti - YaşamSuları çekilen gölden alevler yükseldi!
Sonraki Haber Yükleniyor...