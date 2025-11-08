Böylesi ilk defa yapılıyor! 16 metrelik balinanın kemikleri birleştirilmeye başlandı

Mersin Körfezi'nde 4 yıl önce bir deniz aracının çarpması sonucu ölen ve Mersin Üniversitesi (MEÜ) Yenişehir Kampüsü Deniz Canlıları Müzesi bahçesine gömülen yaklaşık 16 metrelik Fin balinasının kemiklerinin çıkarılması bir haftada tamamlandı. 'Balinanın Sessizliği Bilime Dönüşüyor' projesi kapsamında yürütülen keşif kazısı çalışmalarında dev iskeletin en kritik aşaması olan yapıştırma ve birleştirme süreci başladı.

Kazı sırasında kırıklarla birlikte yaklaşık bine yakın kemik parçasına ulaşılırken, bu parçalar müzenin önünde kurulan büyük çadırın altında tek tek temizlenerek, numaralandırılıyor ve doğru anatomik noktalarına yerleştirilerek yapıştırılıyor.

SÜREÇ OLDUKÇA ZAHMETLİ İLERLİYOR

Mersin Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Deniz Ayas ile üniversiteden projeye katılan öğrenciler, dev balinanın iskeletini yeniden bir bütün haline getirmek için titiz bir çalışma yürütüyor. Balinanın çok sayıda kırığa sahip olması nedeniyle sürecin oldukça zahmetli ilerlediğini söyleyen Prof. Dr. Deniz Ayas, yüzlerce parçanın doğru eşleşmeyle bir araya getirilmesinin yoğun emek gerektirdiğini ifade etti. Ayas, hedeflerinin nisan-mayıs aylarına kadar tüm iskeleti birleştirerek müze bahçesinde bütün halinde sergilemek olduğunu vurguladı.

"HER DOĞRU PARÇAYI YERLEŞTİRDİĞİMİZDE AYRI BİR MUTLULUK YAŞIYORUZ"

Projenin hem akademik hem de eğitim açısından büyük önem taşıdığını vurgulayan Prof. Dr. Deniz Ayas, yaptığı açıklamada "Çok sayıda öğrenci ziyarete geliyor ve bu çalışmalar sırasında biz de birçok yeni şey öğreniyoruz. Anatomik olarak büyük kemiklere sahip olsa da kırıkların fazla olması birleştirmeyi zorlaştırıyor. Ama aynı zamanda keyifli bir süreç, çünkü bunu bir puzzle gibi düşünebilirsiniz. Her doğru parçayı bulup yerleştirdiğimizde ayrı bir mutluluk yaşıyoruz" dedi.

BİR İLK YAŞANIYOR

Bu kadar büyük bir deniz memelisinin iskeletini ilk defa bir araya getirdiklerine dikkat çeken Prof.Dr. Ayas, "Daha önce yunus iskeleti de birleştirdik, kaplumbağa da. Çok sayıda iskelet çalışmamız olmasına rağmen bu büyüklükte bir deniz memelisiyle ilk defa çalışıyoruz. Büyük kemikler bir avantaj, ama kırıkların fazlalığı dezavantaj oluşturuyor" diye konuştu.