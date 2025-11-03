Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Mersin'de feci olay: Bahçeyi temizlemek için yaktığı ateşte can verdi

Mersin'in Gülnar ilçesinde yabani otları temizlemek için bahçede ateş yakan kişi, büyüyen yangında hayatını kaybetti.

Mersin'in Gülnar ilçesi Çavuşlar Mahallesi'ndeki bahçede çalışma yapan 70 yaşındaki Mehmet Ali Külah, yabani otları temizlemek için ateş yaktı. Alevlerin ağaçlara sıçraması nedeniyle bahçedeki yangın büyüdü. 

Yangın ihbarı üzerine bölgeye Orman İşletme Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

OLAY YERİNDE CAN VERMİŞ

Müdahale sonucu yangını söndüren ekipler, Külah'ın cansız bedenini buldu. Cenaze, incelemenin ardından hastane morguna kaldırıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı

