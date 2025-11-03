Mersin'de feci olay: Bahçeyi temizlemek için yaktığı ateşte can verdi
Mersin'in Gülnar ilçesinde yabani otları temizlemek için bahçede ateş yakan kişi, büyüyen yangında hayatını kaybetti.
Mersin'in Gülnar ilçesi Çavuşlar Mahallesi'ndeki bahçede çalışma yapan 70 yaşındaki Mehmet Ali Külah, yabani otları temizlemek için ateş yaktı. Alevlerin ağaçlara sıçraması nedeniyle bahçedeki yangın büyüdü.
Yangın ihbarı üzerine bölgeye Orman İşletme Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
OLAY YERİNDE CAN VERMİŞ
Müdahale sonucu yangını söndüren ekipler, Külah'ın cansız bedenini buldu. Cenaze, incelemenin ardından hastane morguna kaldırıldı.
