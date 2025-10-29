Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Yalova'da 5 katlı otelde korkutan yangın!

Yalova'da 5 katlı otelde korkutan yangın!

Yalova'nın Termal ilçesindeki bir otelde, henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın, itfaiye ekiplerince söndürülürken otelde kimsesin olmaması büyük bir faciayı önledi.

Yalova'nın Termal ilçesi Gökçedere Mahallesi Atatürk Caddesi'nde bulunan 5 katlı otelin makine dairesinde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Kısa sürede büyüyen ve diğer katlara sıçrayan yangın çok sayıda itfaiye ekibinin müdahalesiyle söndürüldü. Yangın nedeniyle otelde hasar oluştu.

Yalova'da 5 katlı otelde korkutan yangın! - 1. Resim

Çıkış nedeni araştırılan yangın sırasında otelde konaklayanların olmadığı ve sadece personelin tahliye edildiği belirtildi.

