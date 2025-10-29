Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Yangına iş makinesiyle daldı! Yaptığı hamle büyük bir felaketi önledi

Yangına iş makinesiyle daldı! Yaptığı hamle büyük bir felaketi önledi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Güncelleme:
Gündem Haberleri

Hatay'da şantiyede yangın çıktı. Alevlerin arasına dalan operatör Özkan Oluç, iş makinesiyle yanan konteyneri uçurumdan yuvarladı. Hızlı müdahale, büyük bir felaketi önledi.

Antakya ilçesi Alazı Mahallesi'nde bulunan bir şantiyedeki konteynerde bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı.

ALEVLERİN ARASINA DALDI

Şantiyede bulunan işçiler, yanan konteynere müdahale etmeye başladılar. Şantiye içerisinde çalışan operatör Özkan Oluç, iş makinesiyle alevlerin arasına dalarak konteyneri uçurumdan yuvarladı. Alevlerin arasına dalan operatörün, konteyneri uçurumdan yuvarladığı anlar kameraya yansıdı. Uçurumdan yuvarlanan konteyner yanarak kullanılamaz hale geldi. Oluç'un hızlı müdahalesiyse alevlerin diğer konteynerlere sıçramasının önüne geçti.

Yangına iş makinesiyle daldı! Yaptığı hamle büyük bir felaketi önledi - 1. Resim

"CAN VE MAL KAYBI OLMASIN DİYE YAPTIM"

Alevlerin arasına dalarak yanan konteyneri uçurumdan yuvarlayan operatör Özkan Oluç, "Konteyner da yangın çıktı. Önce arkadaşlara baktık ve içeride kimsenin olmadığını gördük. Yangın diğer konteynerlere sıçramasın diye iş makinesiyle konteyneri aşağıya saldım. Konteynerlere sıçramasın, can ve mal kaybı olmasın diye aniden iş makinesiyle yanan konteyneri aşağıya attım. Kimseye bir şey olmadı. İş makinesiyle konteyneri direk aşağıya saldım" ifadelerini kullandı.

Yangına iş makinesiyle daldı! Yaptığı hamle büyük bir felaketi önledi - 2. Resim

