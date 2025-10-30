Samsun'da fabrika yangını! Alevler sıçradı...
Samsun'un Bafra ilçesinde geri dönüşüm fabrikasında yangın çıktı. Alevler kısa sürede yayıldı, ihbar üzerine adrese çok sayıda ekip sevk edildi. Son durum belli oldu...
Organize Sanayi Bölgesi'ndeki geri dönüşüm fabrikasında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Kısa sürede alevlerin tesisteki diğer bölümlere sıçramasıyla yangın büyüdü.
ÇOK SAYIDA EKİP MÜDAHALE ETTİ
İhbar üzerine olay yerine 13 itfaiye aracı, 4 TOMA, 8 vidanjör ve 50 personel sevk edildi. Ayrıca, bölgeye çok sayıda AFAD ve jandarma ekibi de gönderildi.
VALİ OLAY YERİNDE İNCELEMELERDE BULUNDU
Samsun Valisi Orhan Tavlı, Bafra Kaymakamı Mustafa Altınpınar ve İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Mustafa Bakçepınar da olay yerine gelerek incelemelerde bulundu.
YANGIN KONTROL ATLINA ALINDI
Ekiplerin yoğun çalışması sonucu yangın kontrol altına alındı. Fabrikada soğutma ve atık malzemelerin boşaltılması çalışmaları sürüyor.
