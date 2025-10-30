Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Malatya'da sıcak saatler! Konteyner kentte yangın çıktı, son anda kurtarıldılar

Malatya'da sıcak saatler! Konteyner kentte yangın çıktı, son anda kurtarıldılar

3. Sayfa Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

 Malatya'da bir konteyner kentte çıkan yangın paniğe neden oldu. Yangına uykuda yakalanan aile son anda kurtulurken, konteyner kullanılamaz hale geldi.

Olay, saat 03.00 sıralarında Yeşilyurt ilçesi Dilek yolu üzerinde bulunan Suudi Arabistan Konteyner Kent'te meydana geldi.

Malatya'da sıcak saatler! Konteyner kentte yangın çıktı, son anda kurtarıldılar - 1. Resim

ISITICININ DEYDİĞİ YORGAN TUTUŞTU

Bir ailenin kaldığı konteynerde ısıtıcı ile temas eden yorganın tutuşması sonucu yangın çıktı. Dumanları fark eden çevredekiler camları kırarak aileyi dışarı çıkardı. İhbar üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle yangın bitişik durumdaki diğer konteynerlere sıçramadan söndürüldü.

Yangında konteyner tamamen kullanılamaz hale gelirken olayla ilgili inceleme başlatıldı.

