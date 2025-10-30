Malatya'da sıcak saatler! Konteyner kentte yangın çıktı, son anda kurtarıldılar

Olay, saat 03.00 sıralarında Yeşilyurt ilçesi Dilek yolu üzerinde bulunan Suudi Arabistan Konteyner Kent'te meydana geldi.

ISITICININ DEYDİĞİ YORGAN TUTUŞTU

Bir ailenin kaldığı konteynerde ısıtıcı ile temas eden yorganın tutuşması sonucu yangın çıktı. Dumanları fark eden çevredekiler camları kırarak aileyi dışarı çıkardı. İhbar üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle yangın bitişik durumdaki diğer konteynerlere sıçramadan söndürüldü.

Yangında konteyner tamamen kullanılamaz hale gelirken olayla ilgili inceleme başlatıldı.