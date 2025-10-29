Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Samsun'da korkutan fabrika yangını! Alevler bir anda büyüdü

Samsun'da korkutan fabrika yangını! Alevler bir anda büyüdü

Güncelleme:
3. Sayfa Haberleri

Samsun'un Bafra ilçesinde geri dönüşüm fabrikasında çıkan yangına müdahale ediliyor. Kısa sürede alevlerin tesisteki diğer bölümlere sıçramasıyla yangın büyüdü. Fabrikanın çevresinde güvenlik önlemi alındı.

Samsun'un Bafra ilçesinde Organize Sanayi Bölgesi'ndeki geri dönüşüm fabrikasında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Samsun'da korkutan fabrika yangını! Alevler bir anda büyüdü - 1. Resim

EKİPLER OLAY YERİNDE

Kısa sürede alevlerin tesisteki diğer bölümlere sıçramasıyla yangın büyüdü.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve jandarma ekibi sevk edildi. Fabrikanın çevresinde güvenlik önlemi alındı. İtfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi sürüyor.

Samsun'da korkutan fabrika yangını! Alevler bir anda büyüdü - 2. Resim

Öte yandan, çevre ilçelerdeki itfaiye ekiplerinin de bölgeye sevk edildiği bildirildi.

Terör örgütü SDG, Suriye'de askeri mevziiye saldırdı! 2 asker öldü
