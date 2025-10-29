Samsun'da korkutan fabrika yangını! Alevler bir anda büyüdü
Samsun'un Bafra ilçesinde geri dönüşüm fabrikasında çıkan yangına müdahale ediliyor. Kısa sürede alevlerin tesisteki diğer bölümlere sıçramasıyla yangın büyüdü. Fabrikanın çevresinde güvenlik önlemi alındı.
Samsun'un Bafra ilçesinde Organize Sanayi Bölgesi'ndeki geri dönüşüm fabrikasında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
EKİPLER OLAY YERİNDE
Kısa sürede alevlerin tesisteki diğer bölümlere sıçramasıyla yangın büyüdü.
İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve jandarma ekibi sevk edildi. Fabrikanın çevresinde güvenlik önlemi alındı. İtfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi sürüyor.
Öte yandan, çevre ilçelerdeki itfaiye ekiplerinin de bölgeye sevk edildiği bildirildi.
