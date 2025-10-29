Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Beyoğlu'nda korkutan yangın! Hava fişek evi vurdu, bina alevler içinde kaldı

Beyoğlu'nda korkutan yangın! Hava fişek evi vurdu, bina alevler içinde kaldı

- Güncelleme:
Beyoğlu, Yangın, Havai Fişek, Apartman, Haber
Yaşam Haberleri  / Anadolu Ajansı

İstanbul Beyoğlu'nda bir apartmanda havai fişek nedeniyle çıkan yangında mahsur kalan ve dumandan etkilenen 6 kişi, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Dumandan etkilenen vatandaşlar, ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.

İstanbul Beyoğlu Çukur Mahallesi Mermer Sokak'ta bulunan bir apartmanda havai fişek patlaması sonucu yangın çıktığı yönünde itfaiyeye ihbarda bulunuldu.

Beyoğlu'nda korkutan yangın! Hava fişek evi vurdu, bina alevler içinde kaldı - 1. Resim

EKİPLER OLAY YERİNE GELDİ

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yangında apartmanda mahsur kalan 6 kişilik aile, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Dumandan etkilenen 6 kişi, ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Yangın, ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındı. Ekiplerin bölgedeki çalışmaları sürüyor.

