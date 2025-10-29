Beyoğlu'nda korkutan yangın! Hava fişek evi vurdu, bina alevler içinde kaldı
İstanbul Beyoğlu'nda bir apartmanda havai fişek nedeniyle çıkan yangında mahsur kalan ve dumandan etkilenen 6 kişi, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Dumandan etkilenen vatandaşlar, ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.
İstanbul Beyoğlu Çukur Mahallesi Mermer Sokak'ta bulunan bir apartmanda havai fişek patlaması sonucu yangın çıktığı yönünde itfaiyeye ihbarda bulunuldu.
EKİPLER OLAY YERİNE GELDİ
İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Yangında apartmanda mahsur kalan 6 kişilik aile, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Dumandan etkilenen 6 kişi, ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Yangın, ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındı. Ekiplerin bölgedeki çalışmaları sürüyor.
