Samsun’da kayıp genç korku salıyor… Tüm mahalleyi ayağa kaldırdı: Herkes bu kişiyi bulsun

Güven E., Dikbıyık Mahallesi’nde bir lokantanın arka camını kırarak içeri girdi ve mutfaktan yiyecekler ile kasadan para aldı. Ardından Dikbıyık Stadyumu’na girip yönetim binasında vakit geçirdi ve çevredeki kümesten tavuk çaldı. Geceyi mahallede bir iş yerinde geçirdiği belirlendi. Son olarak bir eve girerek çay demleyip kahve içti, mutfağı dağıttı. Psikolojik sorunları olduğu belirtilen Güven E.'nin bu davranışları mahallede endişeye neden oldu.

Samsun'un Çarşamba ilçesinde yaklaşık iki haftadır kayıp olan ve psikolojik sorunları olduğu öğrenilen 28 yaşındaki Güven E.'nin yeni görüntülerinin ortaya çıkması, mahallelerde tedirginliğe yol açtı.

KORKU VE HUZURSUZLUĞA NEDEN OLDU

Dikbıyık ve Şenyurt mahallelerinde vatandaşlar, kayıp genci bulmak için seferber olurken, özellikle kadınlar ve gençler korku içinde olduklarını belirtti. Olayların ilk olarak Dikbıyık Mahallesi'nde başladığı, ardından Şenyurt Mahallesi'nde de benzer vakaların yaşandığı öğrenildi. Girdiği ev ve iş yerlerinde yiyecek tüketen şahsın, kimseye zarar vermemesi rağmen bölgede büyük huzursuzluğa yol açtığı bildirildi.

HERKES TEDİRGİN: ÇOK KORKUYORUZ

Şenyurt Mahallesi sakinlerinden Senem Altuntaş, "Çok korkuyorum. Ben evde tekim ve kimse yok. Bizim evin yakınında görmüşler. Babam geldi, evin önünü ve çevresini araştırdı. Kimseye güvenmiyorum. Herkes bu kişiyi bulsun" dedi.

Safiye Çelen, "Akşam burası adeta ana baba günü gibiydi. Sabah saat 05.00'e kadar aradılar. Gece boş bir eve girmiş, kadın bunu görmüş ve başta eşini sanmış. Sonra çığlık atınca kaçmış. Bu gece sabaha kadar mezarlığı dolaşıyorlar. Çok korkuyoruz, çocuklarımız var. Ben gece üç kere elimde değnekle dışarı çıkıyorum, bir şey var mı diye bakıyorum" ifadelerini kullandı.

Ayşe Tozmaz, "Dışarı çıkmak üzereydim. Orada adamı gördüğümde atlamıştı. Beni görünce kaçtı. Korkmuyorum ama karşımda görünce geri çekildim" dedi.

200 GENÇ VE KOLLUK KEVVETLERİ ONU ARIYOR

Dikbıyık Mahalle Muhtarı Sedat Özdemir ise "Bir haftadır bu vatandaşı arıyoruz ama bulamıyoruz. Vatandaşlar da arıyor. Şu ana kadar 5-6 yere girdi. Yaklaşık 200 genç ve kolluk kuvvetleri arama çalışmalarını sürdürüyor. Mala zarar vermiyor, girdiği yerlerde yemek yiyor. Ruh sağlığı bozuk denildi. Şu ana kadar kimseye zarar vermedi. İnsanlarda aşırı bir tedirginlik var, çocuklar ve kadınlar çok korkuyor. Ruh sağlığı bozuk olduğu için hızlı koşuyor, yetişemiyoruz. Görünen noktalarda kayboluyor" ifadelerini kullandı.

Market sahibi Fatih Can da, "Bizim dükkana saçı keserek giriyor. Manav tezgahının üstünden geçiyor. İçerideki alarm sistemini gördükten sonra dükkanın arka tarafına geçiyor. Orada komşu fark edince kaçıyor ama biraz abur cubur alıyor" diye konuştu. Genci arama çalışmaları sürüyor.