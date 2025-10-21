Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Samsun'da alacak verecek kavgası! Fırın sahibi müşterisini tüfekle vurdu

Samsun'da alacak verecek kavgası! Fırın sahibi müşterisini tüfekle vurdu

Samsun'da fırın sahibi Y.C. ile E.Ş. arasında alacak verecek kavgası çıktı. Hararetlenen tartışma sonucunda fırıncı, E.Ş.'yi tüfekle vurdu. E.Ş. ayağından yaralanırken Y.C., tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Samsun'da fırında bir kişinin silahla vurulmasıyla ilgili gözaltına alınan fırıncı, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Kazım Karabekir Mahallesi'ndeki bir fırında dün meydana geldi. İddiaya göre, fırın sahibi Y.C. (56) ile E.Ş. (56) arasında alacak-verecek meselesi yüzünden tartışma çıktı.

Samsun'da alacak verecek kavgası! Fırın sahibi müşterisini tüfekle vurdu - 1. ResimCEZAEVİNE GÖNDERİLDİ 

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine fırıncı Y.C., E.Ş.'ye tüfekle ateş açarak ayağından yaraladı. Yaralı, olay yerine çağrılan sağlık ekipleri tarafından Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Olaydan sonra polis tarafından gözaltına alınan Y.C., bugün Samsun Adliyesi'ne sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren fırıncı, tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevi'ne gönderildi.

