Kahramanmaraş'ta elinde tüfekle hırsız avına çıktı! Bağırarak ateş açtı

Kahramanmaraş'ta bir şahıs, "Kim hırsız" diyerek bağırdıktan sonra elindeki tüfekle havaya ateş açtı. Olay, merkez Dulkadiroğlu ilçesi Namık Kemal Mahallesi'nde meydana geldi. İftiraya uğradığı iddia edilen bir şahıs, elindeki tüfekle mahalleye geldi.

"KİM HIRSIZ" DİYE ORTALIĞI AYAĞA KALDIRDI

Etrafa, "Kim hırsız ulan" diye bağıran şahıs, tüfekle havaya ateş açtı. O anlar cep telefonuyla kaydedildi. Çevredekilerin müdahalesiyle sakinleştirilen şahıs bölgeden ayrıldı.