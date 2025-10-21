Kahramanmaraş'ta elinde tüfekle hırsız avına çıktı! Bağırarak ateş açtı
Kahramanmaraş'ta iftiraya uğradığı iddia edilen bir şahıs, elinde tüfekle mahalleye dolaşmaya başladı. "Kim hırsız" diye bağırarak havaya ateş eden şahıs, çevredekilerin müdahalesiyle sakinleştirildi. O anlar vatandaş kameralarına yansıdı.
"KİM HIRSIZ" DİYE ORTALIĞI AYAĞA KALDIRDI
Etrafa, "Kim hırsız ulan" diye bağıran şahıs, tüfekle havaya ateş açtı. O anlar cep telefonuyla kaydedildi. Çevredekilerin müdahalesiyle sakinleştirilen şahıs bölgeden ayrıldı.
