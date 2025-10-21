Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > 3. Sayfa > Kahramanmaraş'ta elinde tüfekle hırsız avına çıktı! Bağırarak ateş açtı

Kahramanmaraş'ta elinde tüfekle hırsız avına çıktı! Bağırarak ateş açtı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Kahramanmaras, Tüfek, Ateş, Vatandaşlar, Haber
3. Sayfa Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Kahramanmaraş'ta iftiraya uğradığı iddia edilen bir şahıs, elinde tüfekle mahalleye dolaşmaya başladı. "Kim hırsız" diye bağırarak havaya ateş eden şahıs, çevredekilerin müdahalesiyle sakinleştirildi. O anlar vatandaş kameralarına yansıdı.

Kahramanmaraş'ta bir şahıs, "Kim hırsız" diyerek bağırdıktan sonra elindeki tüfekle havaya ateş açtı. Olay, merkez Dulkadiroğlu ilçesi Namık Kemal Mahallesi'nde meydana geldi. İftiraya uğradığı iddia edilen bir şahıs, elindeki tüfekle mahalleye geldi.

"KİM HIRSIZ" DİYE ORTALIĞI AYAĞA KALDIRDI

Etrafa, "Kim hırsız ulan" diye bağıran şahıs, tüfekle havaya ateş açtı. O anlar cep telefonuyla kaydedildi. Çevredekilerin müdahalesiyle sakinleştirilen şahıs bölgeden ayrıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Okan Buruk'tan Bodo/Glimt maçı öncesi uyarı: Herkes Liverpool karşısında sıfır yazıyorduKhaby Lame öldü mü? TikTok yıldızı ölüm iddialarının odağında
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Samsun'da alacak verecek kavgası! Fırın sahibi müşterisini tüfekle vurdu - 3. SayfaAlacak verecek kavgasında fırıncı, müşteriyi tüfekle vurdu!Mustafa Emlik soruşturmasında yeni gelişme! Cezaevi firarisinin eşkal fotoğrafı ortaya çıktı - 3. Sayfaİlçeyi kana bulayan firarinin eşkal fotoğrafı ortaya çıktıİzmir Selçuk'ta evde çıkan yangında 5 evladını kaybetmişti! Mahkeme anne hakkında kararını verdi - 3. SayfaMahkeme anne hakkında kararını verdiKreş skandalında yeni gelişme! Edirne'de öğrencisini ısıran öğretmen tutuklandı - 3. SayfaÖğrencisini ısıran öğretmen tutuklandıBurdur'da acı olay! Saman balyalarının altında kalan çiftçi hayatını kaybetti - 3. SayfaBurdur'da acı olay! Saman balyalarının altında kalan çiftçi hayatını kaybettiKatip Mustafa Doğukan Özcan’dan acı haber… Geride bir mektup bıraktı - 3. SayfaKatip Mustafa Doğukan Özcan’dan acı haber… Geride bir mektup bıraktı
Sonraki Haber Yükleniyor...