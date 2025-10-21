Khaby Lame öldü mü? TikTok yıldızı ölüm iddialarının odağında

Dünyanın en çok takip edilen TikTok fenomeni Khaby Lame, son zamanlarda hakkında çıkan ölüm iddialarıyla sosyal medyanın odağı haline geldi.

2020 yılıda video paylaşmaya başlayan Khaby Lame, kısa sürede milyonlarca takipçiye ulaşarak global bir fenomen haline geldi. Ancak son günlerde sosyal medyada dolaşan "Khaby Lame hayatını kaybetti" yönündeki paylaşımlar, takipçileri arasında endişeye yol açtı. Kısa süre içinde hızla yayılan iddialar sonrası birçok kullanıcı gerçek durumunu araştırmaya başladı.

KHABY LAME ÖLDÜ MÜ?

21 Ekim 202tarihi itibarıyla hâlâ hayatta olan Khaby Lame aktif olarak TikTok'ta ve diğer sosyal medya platformlarında içerik üretmeye devam ediyor.

Khaby Lame'in ölümüne dair sosyal meydada çıkan haberler asılsızdır, ölmemiştir,

KHABY LAME KİMDİR?

9 Mart 2000 yılında doğan Khabane Lame, Senegalli-İtalyan bir TikTok video ünlüsüdür. Gereksiz yere karmaşık hale getirilen insanları alaycı bir biçimde canlandırdığı skeçlerle tanındı ve kısa sürede dünya çapında tanındı.

Lame'in şu anda TikTok'ta 150 milyondan fazla takipçisi vardır. Dünya çapında en çok takip edilen üçüncü TikToker ve en çok takip edilen İtalyan TikToker'dir.