Kopenhag - Borussia Dortmund maçı hangi kanalda, şifresiz mi, nerede izlenir belli oldu! Turnuvada henüz galibiyetle tanışamayan Kopenhag, taraftarı önünde kazanarak moral bulmayı ve gruptaki iddiasını sürdürmeyi amaçlıyor. Borussia Dortmund ise namağlup serisini devam ettirerek puanını yükseltmeyi hedefliyor.

KOPENHAG - BORUSSİA DORTMUND MAÇI HANGİ KANALDA, ŞİFRESİZ Mİ?

UEFA Şampiyonlar Ligi 3. haftasında Kopenhag Borussia Dortmund’u ağırlıyor. Parken Stadyumu’nda oynanacak mücadele Tabii Spor 6 ekranlarından canlı ve şifreli olarak yayınlanacak.

KOPENHAG - BORUSSİA DORTMUND MAÇI SAAT KAÇTA?

Kopenhag - Borussia Dortmund maçı 21 Ekim Salı günü saat 22.00’de başlayacak.

KOPENHAG - BORUSSİA DORTMUND MUHTEMEL 11

Kopenhag: Kotarski, Pereira, Hatzidiakos, Suzuki, Garananga, Lerager, M. E. Madsen, López, Robert, Claesson, Achouri

Borussia Dortmund: Kobel, Ryerson, Schlotterbeck, Süle, Couto, Nmecha, Sabitzer, Svensson, Adeyemi, Brandt, Guirassy