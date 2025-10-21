Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Arsenal - Atletico Madrid maçı öncesi şaşırtan kriz! Rakibe su bile vermediler

Arsenal - Atletico Madrid maçı öncesi şaşırtan kriz! Rakibe su bile vermediler

Güncelleme:
Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Avrupa'nın kulüpler düzeyindeki en prestijli turnuvası Şampiyonlar Ligi'nin 3'üncü haftası, 21 Ekim Salı akşamı başlıyor. İngiliz ekibi Arsenal ile İspana temsilcisi Atletico Madrid arasında Emirates Stadı'ndaki haftanın öne çıkan maçı öncesi su krizi yaşandı.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 3'üncü haftasında 21 Ekim Salı günü saat 22.00'de oynanacak Arsenal - Atletico Madrid karşılaşması öncesinde yaşananlar gündem oldu.

Arsenal - Atletico Madrid maçı öncesi kriz çıktı! Rakibe su bile vermediler - 1. Resim

EMIRATES STADI'NDAN DUŞ ALAMADAN AYRILDILAR

Konuk ekip Atletico Madrid, maç öncesi son antrenmanını 20 Ekim'de Emirates Stadı'nda yaptı. İdmanın ardından soyunma odasına yönelen futbolcular, sıcak su hatlarında oluşan arıza sebebiyle sıkıntılı bir süreç yaşadı.

İspanyol basınında yer alan haberlere göre; Atletico Madrid yönetimi, su sorunu hakkında hem Arsenal'e hem de UEFA'ya gerekli bildirimleri yaptı. Ancak İngiliz kulübü tarafından çözüm için herhangi bir adım atılmadı.Futbolcular ve teknik ekip, stadyumdan duş alamadan ayrıldı.

Arsenal - Atletico Madrid maçı öncesi kriz çıktı! Rakibe su bile vermediler - 2. Resim

Atletico Madrid yönetimi, konuyla ilgili olarak UEFA'ya gerekli şikayetlerin yapıldığını açıkladı.

