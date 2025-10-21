Arsenal - Atletico Madrid maçı öncesi şaşırtan kriz! Rakibe su bile vermediler

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 3'üncü haftasında 21 Ekim Salı günü saat 22.00'de oynanacak Arsenal - Atletico Madrid karşılaşması öncesinde yaşananlar gündem oldu.

EMIRATES STADI'NDAN DUŞ ALAMADAN AYRILDILAR

Konuk ekip Atletico Madrid, maç öncesi son antrenmanını 20 Ekim'de Emirates Stadı'nda yaptı. İdmanın ardından soyunma odasına yönelen futbolcular, sıcak su hatlarında oluşan arıza sebebiyle sıkıntılı bir süreç yaşadı.

İspanyol basınında yer alan haberlere göre; Atletico Madrid yönetimi, su sorunu hakkında hem Arsenal'e hem de UEFA'ya gerekli bildirimleri yaptı. Ancak İngiliz kulübü tarafından çözüm için herhangi bir adım atılmadı.Futbolcular ve teknik ekip, stadyumdan duş alamadan ayrıldı.

Atletico Madrid yönetimi, konuyla ilgili olarak UEFA'ya gerekli şikayetlerin yapıldığını açıkladı.