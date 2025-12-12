Tarım ve Orman Bakanlığı, vatandaşın sağlığını tehlikeye atan firmalara karşı savaşını sürdürüyor. Türkiye'nin 81 ilinde denetimlerini aralıksız olarak sürdüren bakanlık, hile yapan firmaları ve ürünlerini de tek tek ifşa ediyor.

HİLELİ GIDALAR LİSTESİ GÜNCELLENDİ "guvenilirgida.tarimorman.gov.tr" adresi üzerinden "Sağlığı Tehlikeye Düşürecek Gıdalar" ve "Taklit veya Tağşiş Yapılacak Gıdalar" olmak üzere 2 farklı liste üzerinden söz konusu ürünler ve markaları açıklanıyor. Bakanlık söz konusu listeyi bir kez daha güncelledi.

MİDE BULANDIRAN DETAYLAR Listede yine mide bulandıran detaylar yer aldı. Özellikle et ve et ürünlerinde yapılan hileler pes dedirtti.

KÖFTEDE DERİ, HAMBURGERDE KALP, KEBAPTA BÖBREK... Listeye göre; dana sucukta tavuk eti, köftede deri dokusu, hamburgerde kalp, kır pidesinde sakatat, kebapta kalp ve böbrek, zeytinyağında tohum yağı, yoğurtta nişasta tespit edildi. Gıdada hile yapan firmalar ve ürünlerinin tam listesi şöyle: 👇

Dana sucukta tavuk eti tespit edildi....

Dana diye tavuk sucuğu...

Köftede deri dokusu tespit edildi...

Hamburgerde kalp, kır pidesinde taşlık...

Kebapta kalp ve böbrek...

Zeytinyağında tohum yağı...

Zeytinyağında hile...

Yoğurtta nişasta...

Tereyağı ve peynirde hile...

Tereyağında hile...

