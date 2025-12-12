Gaziantep'te bir okulda hademe olarak çalışan şahıs, tartışma yaşadığı 6 yaşındaki öğrenciyi bıçakladı. Küçük çocuğun durumunun iyi olduğu öğrenilirken hademe ise tutuklandı.

10 Aralık 2025 günü Nizip ilçesi Fıstık Kent Mahallesi'nde iddiaya göre; bir okulda hademe olarak çalışan R.Y., okuldaki bir öğrenciyle tartıştı. Taraflar arasında çıkan tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü.

6 YAŞINDAKİ ÇOCUĞU BIÇAKLADI

Kavga sırasında 6 yaşındaki Efecan B., bıçakla yaralandı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve acil sağlık ekibi sevk edildi. Tedavi altına alınan çocuğun durumunun iyi olduğu öğrenildi.

TUTUKLANDI

Olay sonrası gözaltına alınan hademe R.Y., tutuklanarak cezaevine gönderildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Sokak ortasında dehşet! Hademe 6 yaşındaki çocuğu bıçakladı

Haberle İlgili Daha Fazlası