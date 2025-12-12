42 yıllık dostu açıkladı! Güllü vefatından 4 gün önce “Bunlar beni öldürecek” diye yardım istemiş
Güllü’nün ölümüyle ilgili yürütülen soruşturma devam ederken, ünlü şarkıcının yakın arkadaşı Çiğdem Turan SHOW TV’de yayınlanan “Bu Sabah” programında dikkat çekici açıklamalarda bulundu. Ünlü şarkıcının 42 yıllık dostu Turan, Güllü’nün vefatından yaklaşık 3–4 gün önce kendisini arayarak, “Kardeşim, sana ihtiyacım var. Bunlar beni öldürecek” dediğini aktardı.
5 KİŞİ GÖZALTINDA
26 Eylül’de Yalova Çınarcık’taki evinin terasından düşerek hayatını kaybeden Güllü’nün ölümüyle ilgili inceleme sürüyor. Soruşturma kapsamında, kızı Tuğyan Ülkem Gülter ve arkadaşı Sultan Nur Ulu’nun da aralarında bulunduğu 5 kişi gözaltına alındı.
RAPOR ORTAYA ÇIKTI: “İTİLME YA DA FİZİKSEL MÜDAHALEYLE DÜŞÜRÜLME”
Sabah gazetesinin haberine göre hazırlanan bilirkişi raporunda ise Güllü’nün ölümünün “sıradan bir düşme” ile açıklanamayacağı, “itilme ya da fiziksel müdahaleyle düşürülme” ihtimalinin güçlü olduğu belirtildi.
Raporda, düşüş yönü, beden pozisyonu, ivme, temas noktaları ve darbe etkisinin basit bir kayma ya da tökezleme ile örtüşmediği, fiziksel bulguların dışarıdan uygulanan bir kuvveti işaret ettiği ifade edildi.
TÜBİTAK KAYITLARIYLA GÜN YÜZÜNE ÇIKTI
Öte yandan TÜBİTAK tarafından incelenerek temizlenen güvenlik kamerası ses kayıtlarında ise Güllü’nün bir boğuşma sonrası pencereden itilmiş olabileceği ortaya kondu. Kayıtlarda, Gülter’in “Şimdi seni atacağım” ve ardından “Hadi görüşürüz, bay bay” dediği tespit edildi.
GÜLLÜ ‘BUNLAR BENİ ÖLDÜRECEK’ DEMİŞ
SHOW TV’deki “Bu Sabah” programına ayrıca Güllü’nün yakın dostu Çiğdem Turan ile eski asistanı Bedriye Karabulut da konuk olarak katıldı.
Çiğdem Turan gözyaşları içinde yaptığı açıklamada, Güllü ile 42 yıllık çok yakın bir dostlukları olduğunu ve Tuğyan’ın çocukluğundan beri agresif olduğunu söyledi. Turan, Güllü’nün ölümünden 3-4 gün önce kendisini arayarak “Bunlar beni öldürecek” dediğini aktardı.
KAVGALARININ EN BÜYÜK SEBEBİ PARA, İLİŞKİLER…
Turan, Güllü’nün sağlık sorunları nedeniyle kavgalardan kaçındığını, yaşadığı anlaşmazlıkların çoğunun para, ilişkiler ve arkadaş çevresiyle ilgili olduğunu belirtti.
Ayrıca Güllü’nün Tuğyan’ın evli bir adamla ilişkisine karşı çıktığını, Tuğyan’ın yanlış arkadaş seçimleri nedeniyle değiştiğini ve oğlu Tuğberk’in olayda küçük de olsa bir payı olduğunu öne sürdü. Turan, Tuğberk’in sabah saatlerinde yaptığı “Annem intihar etmedi” açıklamasının kendisine inanılmaz geldiğini dile getirdi.
“GÜLLÜ, SULTAN’I SEVMEDİĞİNİ BANA SÖYLEDİ”
Programda konuşan Turan açıklamasında şunları söyledi:
“Tuğyan'ın süt annesiydim. Bir evlat anneye böyle bir şey yapabilir mi? Tuğyan, çocukluğundan beri agresif, kaosla beslenen bir çocuktu. Güllü, maalesef Tuğyan'ın hatalarını örtbas etti. Güllü, vefat etmeden 3 - 4 önce "Kardeşim, sana ihtiyacım var. Bunlar beni öldürecek" dedi. Güllü, Sultan'ı sevmediğini bana söyledi. Tuğyan, maalesef doğru seçimler yapamadı ve arkadaşları onu başka bir insan yaptı.”
“KAMERADA ALKOLDEN ETKİLENMİŞ GİBİ DEĞİLDİ”
Güllü’nün eski asistanı Bedriye Karabulut, Güllü ile 13 yıl çalıştığını ve çocuklarının da onun yanında büyüdüğünü belirtti. Karabulut, Güllü’nün zaman zaman aşırı alkol aldığını ancak evin güvenlik kameralarındaki görüntülerinde alkolün etkisinde görünmediğini söyledi.
Tuğyan ile tartışmaların bazen fiziksel kavgaya dönüştüğünü, araya girmeye çalıştığını aktardı. Karabulut, Tuğberk’in annesinin ölümünü duyurduğu videoda Güllü’nün vefatına inanamadığını ve albümünün çıkacağını düşündüğünü ifade etti.