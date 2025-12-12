Güllü’nün ölümüyle ilgili yürütülen soruşturma devam ederken, ünlü şarkıcının yakın arkadaşı Çiğdem Turan SHOW TV’de yayınlanan “Bu Sabah” programında dikkat çekici açıklamalarda bulundu. Ünlü şarkıcının 42 yıllık dostu Turan, Güllü’nün vefatından yaklaşık 3–4 gün önce kendisini arayarak, “Kardeşim, sana ihtiyacım var. Bunlar beni öldürecek” dediğini aktardı.

26 Eylül’de Yalova Çınarcık’taki evinin terasından düşerek hayatını kaybeden Güllü’nün ölümüyle ilgili inceleme sürüyor. Soruşturma kapsamında, kızı Tuğyan Ülkem Gülter ve arkadaşı Sultan Nur Ulu’nun da aralarında bulunduğu 5 kişi gözaltına alındı.

RAPOR ORTAYA ÇIKTI: “İTİLME YA DA FİZİKSEL MÜDAHALEYLE DÜŞÜRÜLME”

Sabah gazetesinin haberine göre hazırlanan bilirkişi raporunda ise Güllü’nün ölümünün “sıradan bir düşme” ile açıklanamayacağı, “itilme ya da fiziksel müdahaleyle düşürülme” ihtimalinin güçlü olduğu belirtildi.

Raporda, düşüş yönü, beden pozisyonu, ivme, temas noktaları ve darbe etkisinin basit bir kayma ya da tökezleme ile örtüşmediği, fiziksel bulguların dışarıdan uygulanan bir kuvveti işaret ettiği ifade edildi.

