Sevdiğim Sensin dizisi yayın tarihi ile gündeme geldi. Star TV'nin yeni sezon projeleri arasında yer alan dizi, tanıtım fragmanıyla dikkatleri üzerine çekti. Başrollerinde Helin Kandemir ve Aytaç Şaşmaz'ın olduğu Sevdiğim Sensin ne zaman başlıyor izleyicilerin gündeminde. İşte, yayın tarihi, oyuncu kadrosu ve konusu...

Ay Yapım imzalı yeni dizi Sevdiğim Sensin, ekran yolculuğu için gün sayıyor. Tanıtımıyla sosyal medyada gündem olan yapım, aşk ve dramı merkezine alan hikayesiyle yeni sezonun iddialı projeleri arasında gösteriliyor.

SEVDİĞİM SENSİN NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Sevdiğim Sensin dizisinin yayın tarihi henüz resmi olarak açıklanmadı. Yapım ekibi ve kanal tarafından yapılan son paylaşımlarda dizinin “çok yakında” izleyiciyle buluşacağı bilgisi yer aldı. Yayın tarihi netleştiğinde Star TV’nin resmi kanallarından duyuru yapılması bekleniyor.

Tanıtım fragmanının yayınlanmasının ardından dizinin yeni yılın ilk aylarında ekrana gelmesi öngörülüyor. Yayın günü ve saatiyle ilgili detaylar önümüzdeki günlerde netlik kazanacak.

Sevdiğim Sensin ne zaman başlıyor?

SEVDİĞİM SENSİN OYUNCULARI

Dizinin oyuncu kadrosunda deneyimli ve genç isimler bir araya geliyor. Başrollerde Aytç Şaşmaz ve Helin Kandemir yer alırken kadroda Hüseyin Avni Danyal, Esra Ronabar, Deniz Işın ve Özlem Conker gibi usta oyuncular da bulunuyor.

Sevdiğim Sensin oyuncuları

Ayrıca Cihat Süvarioğlu, Umutcan Ütebay, Elçin Zehra İrem, Nihan Büyükağaç, Barış Baktaş, Emrah Aytemur, Deniz Karaoğlu, Yılmaz Kunt, Manolya Maya, Murat Seven ve Bensu Uğur da dizinin dikkat çeken oyuncuları arasında yer aldı. Geniş kadrosuyla Sevdiğim Sensin, güçlü karakter çatışmaları vadeden bir yapım olarak öne çıkıyor.

Sevdiğim Sensin konusu ne?

SEVDİĞİM SENSİN KONUSU NE?

Sevdiğim Sensin, askerliğinin son haftasında köy halkına yardıma giden İstanbullu Erkan ile o köyden hiç dışarı çıkmamış Dicle’nin yollarının kesişmesiyle başlıyor. Hayatını kurtarmak için Erkan’la evlenen Dicle, bu evlilikle birlikte bambaşka bir dünyaya adım atacak.

Haberle İlgili Daha Fazlası