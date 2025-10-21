Aşk ve Gözyaşı neden yok, yeni bölüm ne zaman, final mi yapacak? Yayın akışında yer almadı!

ATV’nin sevilen yapımı Aşk ve Gözyaşı 24 Ekim Cuma günü yayın akışında yer almadı. Yayın akışında dizinin yeni bölümü yerine özel bölüm yayınlanacak olması birçok soru işareti doğurdu. Aşk ve Gözyaşı neden yok, yeni bölüm ne zaman, final mi yapacak? Aşk ve Gözyaşı bitti mi, yayından mı kaldırıldı?

AŞK VE GÖZYAŞI NEDEN YOK?

ATV ekranlarının yeni dizilerinden Aşk ve Gözyaşı bu hafta yayın akışında yer almadı. Dizinin yeni bölümünün ekrana gelmeyecek olması izleyiciler arasında “Aşk ve Gözyaşı neden yok?” sorularını gündeme taşıdı.

Yapım ekibinden edinilen bilgilere göre dizinin senaryo tarafında yaşanan değişiklikler nedeniyle yeni bölümün yayını ertelendi.

AŞK VE GÖZYAŞI YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?

Hande Erçel ve Barış Arduç’un başrollerini paylaştığı Aşk ve Gözyaşı dizisinin yeni bölümü, planlandığı tarihte yetişmediği için bir hafta ertelendi. Normal şartlarda 24 Ekim Cuma günü yayınlanması beklenen 6. bölümün 31 Ekim Cuma akşamı ekrana gelmesi planlanıyor.

AŞK VE GÖZYAŞI FİNAL Mİ YAPACAK?

Son dönemde reytinglerde düşüş yaşayan Aşk ve Gözyaşı hakkında erken final iddiaları ortaya atılmıştı. Yapım ekibi final iddialarını yalanlayarak dizinin devam edeceğini açıkladı. Yurt dışı satışlarının iyi seyretmesi de projenin sürdürülmesi yönünde alınan kararda etkili oldu. Şimdilik dizinin final yapacağına dair resmi bir açıklama da yapılmadı.

AŞK VE GÖZYAŞI BİTTİ Mİ?

Dizinin yayınlanmaması “Aşk ve Gözyaşı bitti mi?” sorularını akıllara getirse de durum bambaşka. Yapım şirketi, dizinin bitmediğini ve sadece senaryo uyarlama sürecinde kısa bir ara verildiğini belirtti.

AŞK VE GÖZYAŞI YAYINDAN MI KALDIRILDI?

ATV’nin popüler dizisi Aşk ve Gözyaşı yayından kaldırılmadı. Yapım sürecinde yaşanan senarist değişimi ve senaryonun yeniden yapılandırılması nedeniyle geçici bir yayın arası verildi.

Kanal yetkilileri dizinin geri döneceğini, yayın akışında yeniden yerini alacağını belirtti. Aşk ve Gözyaşı 31 Ekim’de izleyicisiyle tekrar buluşmaya hazırlanıyor.